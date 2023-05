- Jesteśmy teraz szczególnie zaniepokojeni sytuacją w Polsce w związku ze stworzeniem ustawy o specjalnej komisji, uprawnionej do pozbawiania obywateli ich prawa do bycia wybranymi do pełnienia funkcji publicznej - oświadczył przed posiedzeniem Rady ds. Ogólnych (GAC) w Brukseli komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Reklama

Komisarz zaznaczył, że pozbawianie funkcji będzie możliwe "decyzją administracyjną bez żadnej kontroli sądowej". Sprawa budzi "szczególny niepokój" - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka "Lex Tusk". Kwaśniewski: Niech Duda zacznie od sprawy rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą - Ustawa o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich jest niekonstytucyjna, będzie wielką plamą na wizerunku prezydenta Andrzeja Dudy w kraju i za granicą - ocenił były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Polsat News.

Didier Reynders zapowiedział, że Komisja Europejska przeanalizuje ustawę.