- Udział w akcji pozwolił dzieciom na poznanie olimpijczyków oraz pogłębienie wiedzy o fair play. Ważne jest też, że uczniowie są zachęcani do systematycznej pracy nad swoim ciałem i charakterem, co w przyszłości pozwoli osiągnąć im wysokie wyniki sportowe - Marcin Pytlakowski ze szkoły w Kozienicach.

Olimpijskie Campy Fair Play, organizowane przez PKOl we współpracy z programem KINDER Joy of moving, odbywają się w Centralnych Ośrodkach Sportu, gdzie uczestnicy mogą zobaczyć, w jakich warunkach do startów przygotowują się czołowi polscy sportowcy. Kolejna edycja #BieguFairPlayPKOl odbędzie się w przyszłym roku.