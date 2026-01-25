Aktualizacja: 25.01.2026 13:54 Publikacja: 25.01.2026 13:16
Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak w studiu telewizyjnym WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Trwa 34. finał WOŚP
Foto: PAP/Leszek Szymański
– Australia już zagrała, na Bali także już był finał, w Delhi w Indiach również. W Waszyngtonie była burza śnieżna, sztab chciał odwołać finał, ale później jednak zrobili licytację, czyli też z nami zagrali – mówił podczas rozpoczęcia 34. Finału WOŚP prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.
– Życzmy sobie wszyscy tutaj w Polsce, a także na całym świecie, gdzie tylko gramy – a jest z nami aż 1681 sztabów – aby ten dzień był bardzo ciepły, bez względu na to jaka będzie pogoda nad nami. W nas jest ogromna energia, która mówi, że po raz 34. chcemy zrobić coś pięknego, co raduje serce i co na końcu bardzo skutecznie pomaga – dodał.
Organizatorzy poinformowali, że środki zebrane w trakcie tegorocznego finału zostaną przeznaczone na diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” – brzmi hasło finału. Chodzi o problem, który dotyka ok. 1,2-1,5 mln osób. To pierwszy finał WOŚP poświęcony gastroenterologii dziecięcej. Pierwsze zbiórki uruchomiono kilka tygodni temu, do momentu oficjalnego rozpoczęcia finału zebrano prawie 36,5 mln zł.
WOŚP podała, że w niedzielę kwestę prowadzi ok. 120 tys. wolontariuszy działających w blisko 1700 sztabach, w tym prawie stu zagranicznych. Akcję można wesprzeć wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy, wpłacając środki do wirtualnych puszek (tzw. e-skarbonek) lub biorąc udział w jednej z kilkudziesięciu tysięcy aukcji, z których środki mają iść na Orkiestrę. Fundacja przygotowała 40 mln czerwonych serduszek, które są symbolem akcji.
W związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce organizowane są koncerty i imprezy. Główne miejsce finału to błonia Stadionu Narodowego, gdzie imprezą kieruje Jerzy Owsiak. Powstało tam miasteczko WOŚP, na odwiedzających czekają m.in. diabelski młyn i karuzela. Na miejscu można też uczyć się udzielania pierwszej pomocy i wykonać bezpłatne badania. Na godz. 20.00 zaplanowano tradycyjne „Światełko do Nieba”.
„Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie całego kraju zaplanowano 51 imprez masowych. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwa ponad 19 tysięcy funkcjonariuszy Policji. Działania koordynuje Centrum Operacyjne Komendy Głównej Policji” – podała w serwisie X policja, apelując, by pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.
W niedzielę opublikowano wyniki sondażu, przeprowadzonego 23 i 24 stycznia przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski. „Czy popierasz działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?” – brzmiało pytanie w ankiecie.
Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 48 proc. respondentów, opcję „raczej tak” wybrało 24 proc. pytanych, co daje łączny odsetek poparcia na poziomie 72 proc. Brak poparcia dla działań WOŚP zadeklarowało 16 proc. ankietowanych, przy czym 10 proc. było przeciw „zdecydowanie”, a 6 proc. „raczej”. Co ósmy pytany (12 proc.) wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Zbiórka na WOŚP w centrum Warszawy
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Podczas ubiegłorocznego 33. Finału WOŚP (celem była onkologia i hematologia dziecięca) zebrano ponad 289 mln zł. Łącznie w ciągu 34 lat działalności fundacja WOŚP zebrała ponad 2,6 mld zł. Podczas 34. Finału do godz. 13.00 zebrano ponad 43,6 mln zł.
