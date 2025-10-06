Rzeczpospolita
Wydarzenia
Polscy aktywiści z Flotylli Sumud wrócą do Polski? Są nowe informacje

171 członków Flotylli Sumud, którzy zatrzymani zostali przez Izrael, zostanie wypuszczonych z więzienia i deportowanych z kraju. Wśród nich jest troje obywateli Polski.

Publikacja: 06.10.2025 15:09

Marinette, jeden ze statków Flotylli Sumud, który został zatrzymany przez izraelskie wojsko.

Marinette, jeden ze statków Flotylli Sumud, który został zatrzymany przez izraelskie wojsko.

Foto: REUTERS/Global Sumud Flotilla

Ada Michalak

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym obywatele Polski, zostali zatrzymani. 

Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie. Izraelski sąd podjął bowiem decyzję w sprawie części działaczy. 

Marinette, prawdopodobnie ostatni statek z Flotylli Global Sumud, który został zatrzymany przez izra
Konflikty zbrojne
Izrael przechwycił wszystkie statki flotylli Sumud? Zatrzymano kilkuset aktywistów

Kiedy zatrzymani aktywiści z Polski wrócą z Izraela?

3 października poinformowano, że izraelskie wojsko przechwyciło wszystkie spośród około 40 jednostek flotylli Sumud, niosącej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Zatrzymano wówczas ponad 450 zagranicznych aktywistów, w tym Polaków. Część z nich zdecydowała się podpisać dokumenty o dobrowolnej deportacji, a część, w tym wszyscy Polacy – odmówiła, w związku z tym czekać miał ich proces w Izraelu. 

Stacja TVN24, która powołuje się na Global Movement to Gaza Poland, przekazała w poniedziałek, że polscy aktywiści z flotylli humanitarnej płynącej do Strefy Gazy mają jeszcze dziś opuścić izraelskie więzienie i zostać przetransportowani samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie do Grecji. „Po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej, dzięki czemu uzyskamy więcej informacji na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani po porwaniu” – wskazała organizacja w komunikacie przesłanym TVN24. 

Wśród zatrzymanych przez Izrael działaczy jest obecnie troje Polaków: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz opuściła już kraj.

W niedzielę szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że konsul RP widział się z polskimi obywatelami, którzy zostali zatrzymani w Izraelu. Już wtedy zapowiadał, że choć odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić do Polski.

Według organizatorów kolejna flotylla płynie do Gazy
Konflikty zbrojne
Kolejna flotylla płynie do Gazy? Izrael: Flotylla Sumud nie wiozła pomocy

Izrael zatrzymał kilkadziesiąt statków Flotylli Sumud

Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa Flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w ubiegłą środę, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. W czwartek organizatorzy misji humanitarnej przekazali, że zatrzymany został statek z Polakami na pokładzie. Wcześniej Izrael przechwycił także inne wchodzące w skład flotylli jednostki, na których również znajdowali się Polacy, w tym poseł Franciszek Sterczewski.

Organizatorzy misji humanitarnej – Global Sumud Flotilla – poinformowali, że zatrzymano wszystkie statki, łącznie ponad 450 wolontariuszy. „Jeśli Palestyna nie jest wolna, nikt z nas nie jest” – zaznaczają działacze.

Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael w Jom Kipur, nie przewoził pomocy humanitarnej – stwierdziło później izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort opublikował również nagranie wideo izraelskiej policji, na którym rzecznik Dean Elsdunne pokazuje puste wnętrze jednego z największych statków flotylli.

 Nigdy nie chodziło o dostarczenie pomocy do Gazy. Chodziło o nagłówki i liczbę obserwujących w mediach społecznościowych – powiedział Elsdunne.

Czym jest Flotylla Sumud?

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której skład wchodzi ponad 40 łodzi z ok. 500 osobami na pokładzie. Jednostki przewożą lekarstwa i żywność do objętej blokadą Izraela Strefy Gazy. 

Flotylla z pomocą dla strefy Gazy

Flotylla z pomocą dla strefy Gazy

Foto: PAP

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym obywatele Polski, zostali zatrzymani. 

Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie. Izraelski sąd podjął bowiem decyzję w sprawie części działaczy. 

