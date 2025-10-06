Stacja TVN24, która powołuje się na Global Movement to Gaza Poland, przekazała w poniedziałek, że polscy aktywiści z flotylli humanitarnej płynącej do Strefy Gazy mają jeszcze dziś opuścić izraelskie więzienie i zostać przetransportowani samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie do Grecji. „Po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej, dzięki czemu uzyskamy więcej informacji na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani po porwaniu” – wskazała organizacja w komunikacie przesłanym TVN24.

Wśród zatrzymanych przez Izrael działaczy jest obecnie troje Polaków: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz opuściła już kraj.

W niedzielę szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że konsul RP widział się z polskimi obywatelami, którzy zostali zatrzymani w Izraelu. Już wtedy zapowiadał, że choć odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić do Polski.

Izrael zatrzymał kilkadziesiąt statków Flotylli Sumud

Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa Flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w ubiegłą środę, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. W czwartek organizatorzy misji humanitarnej przekazali, że zatrzymany został statek z Polakami na pokładzie. Wcześniej Izrael przechwycił także inne wchodzące w skład flotylli jednostki, na których również znajdowali się Polacy, w tym poseł Franciszek Sterczewski.

Organizatorzy misji humanitarnej – Global Sumud Flotilla – poinformowali, że zatrzymano wszystkie statki, łącznie ponad 450 wolontariuszy. „Jeśli Palestyna nie jest wolna, nikt z nas nie jest” – zaznaczają działacze.