Holandia: Poczęstowanie nielegalnego imigranta zupą może być przestępstwem

Holenderska Rada Stanu, organ opiniujący projekty ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych pod kątem ich zgodności z konstytucją oraz innymi przepisami prawa, pełniący również rolę najwyższego sądu administracyjnego przestrzega przed konsekwencjami zmian w prawie azylowym.

Publikacja: 30.08.2025 15:12

Rada Stanu ostrzega przed konsekwencjami nowych przepisów azylowych

Rada Stanu ostrzega przed konsekwencjami nowych przepisów azylowych

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Z opinii wydanej przez Radę Stanu wynika, że na mocy zmian w prawie azylowym, przyjętych przez niższą izbę parlamentu przed letnią przerwą w jego pracach – kontrowersyjny przepis został wpisany do ustawy na wniosek antyimigranckiej i eurosceptycznej Partii Wolności (PVV), przy wsparciu centroprawicowej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) oraz konserwatywnej Reformowanej Partii Politycznej (SGP) – przestępstwem może stać się wszelka forma pomocy nielegalnym imigrantom – w tym nawet poczęstowanie takich osób zupą czy innym posiłkiem przez przedstawicieli organizacji pomocowych. 

Każda pomoc dla nielegalnego imigranta będzie w Holandii przestępstwem? Rada Stanu ostrzega

Rada Stanu w długo oczekiwanej opinii ostrzega, że przyjęte przepisy stwarzają „realne prawdopodobieństwo”, że wszelka pomoc udzielana nielegalnym imigrantom będzie traktowana jak współodpowiedzialność za nielegalny pobyt imigranta w kraju. 

Przepisy takie pozwalają karać nie tylko osoby, udzielające schronienia nielegalnym imigrantom, ale też organizacje pomocowe i charytatywne, ponieważ ich działanie będzie można uznać za „umożliwianie nielegalnego pobytu w Holandii” – ocenia Rada Stanu. 

Czytaj więcej

Dick Schoof
Polityka
Holandia: Po decyzji Geerta Wildersa premier Dick Schoof podał się do dymisji

Minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa, pełniący jednocześnie funkcję ministra ds. azylu i migracji, David van Weel oświadczył, w odpowiedzi na opinię Rady Stanu, że zamierza usunąć z ustawy przepisy, które pozwalają karać za pomoc nielegalnym imigrantom. 

Chodzi o Ustawę o nadzwyczajnych środkach dotyczących azylu, która bardzo zaostrzyła przepisy azylowe w Holandii. Ustawa pozwoliła m.in. na przyspieszenie deportacji osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone oraz zaostrzyła wymogi dotyczące łączenia rodzin – do przebywających w Holandii legalnie imigrantów mogą obecnie dołączać tylko ich niepełnoletnie dzieci. 

Ustawa o nadzwyczajnych środkach dotyczących azylu nie weszła jeszcze w życie

Przepisy, do których odnosiła się Rada Stanu, dotyczą wprowadzenia karalności za przebywanie w Holandii bez ważnego statusu azylanta oraz za udzielanie pomocy osobom nielegalnie przebywającym w kraju.

Ustawa nie weszła jeszcze w życie, ponieważ musi ją jeszcze przegłosować Senat. Zmiana w projekcie przyjętym przez Sejm wymaga ponownego głosowania w parlamencie. 

Rada Stanu skrytykowała też sposób przyjęcia ustawy przez izbę niższą parlamentu, ze względu na skalę poprawek wniesionych przez PVV już po debacie parlamentarnej nad kształtem ustawy. 

