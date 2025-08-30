Z opinii wydanej przez Radę Stanu wynika, że na mocy zmian w prawie azylowym, przyjętych przez niższą izbę parlamentu przed letnią przerwą w jego pracach – kontrowersyjny przepis został wpisany do ustawy na wniosek antyimigranckiej i eurosceptycznej Partii Wolności (PVV), przy wsparciu centroprawicowej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) oraz konserwatywnej Reformowanej Partii Politycznej (SGP) – przestępstwem może stać się wszelka forma pomocy nielegalnym imigrantom – w tym nawet poczęstowanie takich osób zupą czy innym posiłkiem przez przedstawicieli organizacji pomocowych.

Każda pomoc dla nielegalnego imigranta będzie w Holandii przestępstwem? Rada Stanu ostrzega

Rada Stanu w długo oczekiwanej opinii ostrzega, że przyjęte przepisy stwarzają „realne prawdopodobieństwo”, że wszelka pomoc udzielana nielegalnym imigrantom będzie traktowana jak współodpowiedzialność za nielegalny pobyt imigranta w kraju.

Przepisy takie pozwalają karać nie tylko osoby, udzielające schronienia nielegalnym imigrantom, ale też organizacje pomocowe i charytatywne, ponieważ ich działanie będzie można uznać za „umożliwianie nielegalnego pobytu w Holandii” – ocenia Rada Stanu.

Minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa, pełniący jednocześnie funkcję ministra ds. azylu i migracji, David van Weel oświadczył, w odpowiedzi na opinię Rady Stanu, że zamierza usunąć z ustawy przepisy, które pozwalają karać za pomoc nielegalnym imigrantom.