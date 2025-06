We wtorek Komenda Stołeczna Policja zamieściła w serwisie X komunikat, w którym odniosła się do wpisu Marka Jakubiaka, posła Wolnych Republikanów, polityka, który kandydował w ostatnich wyborach prezydenckich i z wynikiem 150 tys. głosów (0,77 proc.) zajął dziesiąte miejsce.

Reklama

„Szajba z rana dyrektorek z Miasta nakazuje @PolskaPolicja. Ponieważ Ukraińców jest dużo to pomijać Polaków. Logika godna Rafałka” - napisał Jakubiak (pisownia oryginalna), przy czym określenie „Rafałek” dotyczy zapewne Rafała Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, prezydenta Warszawy.

„Przy naborze pracowników pierwszeństwo mają uchodźcy z Ukrainy”. Policja: Sfałszowane pismo

Jakubiak opublikował kopię datowanego na 6 czerwca pisma, pod którym umieszczono podpis: „p.o. zastępcy dyrektora Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Ireneusza Rajskiego”. „Szanowny Panie, w związku z rosnącą liczbą osób ukraińskojęzycznych w Polsce oraz liczbą popełnianych przez nich przestępstw, nakazuję wszystkim komisariatom policji w Warszawie niezwłoczne włączenie tłumaczy ze znajomością języka ukraińskiego do kadry komisariatów. Przy naborze pracowników pierwszeństwo mają uchodźcy z Ukrainy. Nakazuję natychmiastowe wykonanie rozkazu. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia do dnia 31 lipca 2025 r.” - głosił tekst.

Warszawska policja poinformowała we wtorek, że cytowane pismo to fałszywka. „W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje, a ich źródłem jest sfałszowane pismo, które rzekomo miało zostać przesłane ze Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa do jednostek Policji” - czytamy we wpisie.