Kiedy zmiana czasu na letni w 2025? Czy to już w ten weekend?

W rekordowej ankiecie wzięło udział aż 4,6 miliona mieszkańców państw członkowskich UE. Jak pokazały wyniki badania, przeważająca większość - 84 proc. respondentów – opowiedziała się za rezygnacją ze zmiany czasu. Co ciekawe, 76 proc. uczestników ankiety wskazało na negatywne doświadczenia związane z dwukrotną zmianą czasu w ciągu roku. Pierwotny, ówczesny projekt Komisji UE zakładał rezygnację ze zmiany czasu już w 2019 roku. Państwa członkowskie postulowały jednak wprowadzenie szeregu poprawek, a prace nad projektem się wydłużyły.

Kiedy przestawimy zegarki po raz ostatni?

Zapowiedzi „ostatecznej” rezygnacji ze zmiany czasu na terenie UE pojawiają się w mediach regularnie. W praktyce nadal trudno o wskazanie konkretnej daty, od której zapowiadana zmiana faktycznie miałaby być wdrożona. Jak przypomina portal gum.gov.pl, pod koniec 2021 r. Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący zmian czasu w latach 2022-2026. Według treści podanego dokumentu kraje członkowskie UE miały przygotować przepisy prawne dotyczące przyszłej rezygnacji z procesu zmiany czasu – zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.

W Polsce temat powrócił ponownie w kontekście polskiej prezydencji w UE (od 1 stycznia 2025 r.). W październiku zeszłego roku minister rozwoju Krzysztof Paszyk zapowiedział, że podczas polskiej prezydencji w UE temat rezygnacji ze zmiany czasu zostanie na pewno podjęty. Polityk wyjaśnił jednocześnie, że państwa członkowskie UE muszą wcześniej uzyskać w tym temacie jednomyślność. Minister wskazał na kluczową kwestię dotyczącą zmiany czasu na terenie Polski. - To jest właśnie istota problemu: jaki czas powinien pozostać w krajach w naszym regionie. My się lokujemy bardziej na północy, dlatego nam będzie bliżej do postulatów krajów, z którymi sąsiadujemy – podsumował polityk.