Polska ma także umowy bilateralne z niektórymi krajami spoza UE, do których albo my migrujemy, albo z których przyjeżdżają do nas pracownicy. Chodzi o to, by każdy Polak np. w Kanadzie pracował na tych samych prawach co Kanadyjczyk, a Ukraińcy w Polsce na takich samych jak Polacy.

Co to oznacza w praktyce?

Umowy te opierają się na kilku zasadach. Oprócz zasady równego traktowania jest też zasada sumowania okresów pracy. Jeśli więc w jakimś kraju do uzyskania minimalnego świadczenia trzeba mieć np. 25 lat stażu pracy, to dodaje się staż: lata z Ukrainy do lat z Polski. Polska wypłaca swoją część, Ukraina swoją. Czasami część z Polski może być wyższa, bo Polska ma wyższe świadczenia.

Problem leży w artykule 24. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: w istocie, Polska przyznaje emeryturę po opłaceniu jednej składki, ale nie minimalną, która wynosi 1878,91 zł brutto, tylko groszową. Są więc przypadki, że osoba opłaciła trzy składki i otrzymuje emeryturę w wysokości czterech groszy, więc jej obsługa administracyjna jest dużo bardziej kosztowna. Takich osób jest już ponad pół miliona, w przeważającej mierze są to Polacy. Rozwiążmy problem emerytur groszowych, dodając warunek minimalnego stażu w Polsce do wspominanego wcześniej artykułu ustawy. Zapewne są pojedyncze, anegdotyczne przypadki ukraińskich nadużyć, a na tym micie politycy mogą daleko zajechać. Ale na pewno to nie umowa polsko-ukraińska i zapisane w konstytucji zasady równego traktowania są do zmiany.