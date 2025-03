Sławomir Mentzen: Ukraińcy traktują Polaków jak frajerów

Jak ocenił polityk Konfederacji, „gdyby nie Polska, nie byłoby już Ukrainy”. - Cała Ukraina wisiała na pomocy USA, Polski oraz na tym, że Polska zapewniała logistykę na cały ten proces. Mogliśmy na Ukrainie wiele wymusić i nasi politycy tego nie zrobili, a Trump to zrobił - zaznaczył Mentzen. - Trump pokazał całemu światu, jak się rozmawia z Zełenskim. Przez ostatnie trzy lata Zełenski jeździł po całym świecie i każdego brał na litość, a Trump nagle powiedział: „ej, ale co tu jest dla mnie?” - dodał. - To Ukraina potrzebuje pomocy, więc niech się czymkolwiek zrewanżuje - zaznaczył.

- W tym momencie wysyłamy na Ukrainę broń, pieniądze, socjal, leczymy w Polsce Ukraińców za darmo – nie muszą nawet płacić składki zdrowotnej, kiedy Polacy muszą płacić. W zamian dostajemy oszczerstwa, obrażają nas i nie wykazują absolutnie żadnej wdzięczności. To w żadnym wypadku nie jest partnerskie porozumienie. Traktują nas jak frajerów - ocenił kandydat na prezydenta.

Mentzen – mówiąc o wojsku USA w naszym kraju – powiedział także, że „Amerykanie nie bronią Polski dlatego, że są dobrymi ludźmi, a dlatego, że mają w tym interes”. - W Polsce jest mnóstwo amerykańskich inwestycji, Polska kupuje amerykańskie uzbrojenie za dziesiątki miliardów. Trzeba z Amerykanami rozmawiać językiem Amerykanów, tzn.: „jeżeli się chcecie z Polski wycofać, to zabieracie ze sobą swoje korporacje, my nie kupujemy od was broni, nie chcemy waszej elektrowni”. Wysyłamy mnóstwo pieniędzy do Amerykanów i w zamian oczekujemy tego, że będą nas chronić. A jeśli nie chcą nas chronić, to do widzenia. Polityka zagraniczna jest często transakcyjna – stwierdził polityk.