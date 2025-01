Prognoza pogody IMGW na luty. Prawdziwa zima w końcu nadejdzie?

Kolejne tygodnie lutego oraz przełom lutego i marca – zgodnie z prognozami IMGW – mają być nieco chłodniejsze. Anomalia średniej temperatury nadal ma być dodatnia, jednak nie przekroczy już 3,1 st. C. Natomiast w tygodniu od 24 lutego do 2 marca na krańcach południowych prognozowana jest anomalia ujemna (-0,4 st. C).

Pogoda na luty. Są szanse na śnieg?

Jak wynika ze wspomnianej długoterminowej prognozy IMGW, pogoda w lutym nie powinna zaskoczyć dużą ilością opadów. Najwięcej ma ich wystąpić w tygodniu od 3 do 9 lutego. W całej Polsce opadów ma być wówczas więcej niż wynosi norma wieloletnia z lat 1991-2020. Anomalia sumy opadów ma mieścić się wówczas w przedziale od 109 proc. na północy do 178 proc. na południu.

W pozostałych tygodniach lutego na przeważającym obszarze kraju opadów ma być mniej niż wynosi norma wieloletnia. W związku z tym należy spodziewać się, że luty będzie miesiącem dosyć suchym. Tym samym szanse na opady śniegu nie są duże.

Czytaj więcej Społeczeństwo Co czeka nas w pogodzie? Najnowsza prognoza długoterminowa od stycznia do kwietnia IMGW opublikował długoterminową prognozę numeryczną dotyczącą temperatury i sumy opadów od stycznia do kwietnia 2025 r. Wynika z niej, że zima i początek wiosny będą pełne anomalii, zwłaszcza w lutym i marcu.

Pogoda na luty według NOAA

Podobna pogoda na luty wyłania się z prognoz amerykańskiej NOAA. Jak donosi serwis twojapogoda.pl – według prognoz anomalii temperatury prognozowanych na luty i przygotowanych przez NOAA – temperatura powietrza na zdecydowanym obszarze Polski będzie od 1 do 2 stopni Celsjusza wyższa niż norma wieloletnia. Natomiast w północno-wschodniej części kraju będzie nawet od 2 do 3 st. C powyżej tej normy.

Zgodnie z prognozami NOAA luty ma być suchy, zwłaszcza w Polsce południowej i południowo wschodniej. Tam spodziewać można się sumy opadów na dobę mniejszych o 0,2-0,8 litra na metr kwadratowy.