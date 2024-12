Czy to działa? Nie za bardzo. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, ojcowie dzieci z ZD – prof. dr hab. Dariusz Tworzydło i jego doktorant Zbigniew Kotula – zapytali rodziców dzieci z taką wadą, z jakimi problemami muszą się mierzyć.

Kosztowna i nieskuteczna rehabilitacja

Pierwszy z problemów, który wymieniali rodzice, dotyczy terapii. Blisko 60 proc. ankietowanych wskazuje na jej wysokie koszty, a więcej niż co trzeci rodzic zwrócił uwagę na utrudniony dostęp do rehabilitacji. A jeśli usługi są dostępne, to często niskiej jakości.

Ponadto 37 proc. respondentów wskazuje na brak refundacji terapii dla dzieci z ZD. Aż 57,4 proc. mówi o braku kompleksowych informacji na temat najlepszych praktyk w terapii i leczeniu dzieci z zespołem Downa. Brakuje wiedzy na temat suplementacji, diety, wsparcia psychologicznego, edukacji, rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, publikacji specjalistycznych itd. – Badani rodzice podkreślają, że wizyty u specjalistów ograniczają się do podstawowych porad, co zmusza ich do samodzielnego poszukiwania informacji w innych źródłach. W efekcie powstaje luka pomiędzy potrzebami informacyjnymi opiekunów a systemem wsparcia, który powinien je zaspokajać – wskazuje prof. Tworzydło. A Zbigniew Kotula dodaje: – Wyniki naszych badań wskazują, że rodzice dzieci z zespołem Downa są zmuszeni działać w poczuciu osamotnienia. Często działają na wyczucie.

Czytaj więcej Styl życia Światowy Dzień Zespołu Downa: „Najsympatyczniejsza niepełnosprawność świata" 21 marca to nie tylko początek wiosny, ale też Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nie jest przypadkowa. Co oznacza i jakie inne symbole kojarzone są z osobami obchodzącymi dziś swoje święto?

Badacze odnotowali trudności wynikające nie tyko z systemu, ale także związane z trudami pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. To np. jego problemy ze zdrowiem, kłopoty emocjonalne czy niechęć do współpracy z terapeutą.

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem ponad siły rodzica

Z kolei biorąc pod uwagę aspekty społeczne, niemal 60 proc. rodziców mówi o ogromnym zmęczeniu związanym z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzice zwracają uwagę, że niejednokrotnie są zmuszeni zmienić swoje życie, a nawet zrezygnować z pracy, co może być wynikiem braków we wsparciu instytucjonalnym.