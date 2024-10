Ośrodek Karta ciągle jest zagrożony. „Znaleźliśmy się na skraju upadku”

Z powodu problemów finansowych, o których pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Fundacja Ośrodka Karta ograniczyła niektóre działania.

„Ponieważ nie posiadamy stałego wsparcia systemowego, a nasza działalność wykracza znacznie ponad projekty grantowe – po przeszło 42 latach nieprzerwanej działalności znaleźliśmy się na skraju upadku. Spowodowało to zawieszenie niektórych działań Fundacji i przestoje w produkcji książek. Po ogłoszeniu naszej kryzysowej sytuacji wciąż dostajemy od Was pomoc. Dzięki Waszym wpłatom mamy już 270 000 zł, a to oznacza kolejne zapłacone zaległości. To jednak niespełna 14 proc. niezbędnej kwoty, dlatego prosimy o dalsze wsparcie” – napisali przedstawiciele tego ośrodka.

Jakie wsparcie Ministerstwa Kultury dla Ośrodka Karta

Z informacji, które uzyskaliśmy w Ministerstwie Kultury, wynika, że doszło do spotkania Rady Fundacji Ośrodka Karta z przedstawicielami ministerstwa, a także Urzędu Miasta Warszawy oraz Archiwów Państwowych, aby „omówić dotychczasowy zakres wsparcia udzielonego Fundacji oraz możliwe działania w związku z jej aktualną sytuacją finansową”. Ministerstwo Kultury nie poinformowało jednak, czym zakończyły się te rozmowy.

Z danych resortu wynika, że w latach 2019–2024 Fundacja Ośrodka Karta złożyła 64 wnioski o dofinansowanie prowadzonych działań w ramach programów ministra kultury. Dofinansowanie otrzymało 45 zadań na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł.