Dzięki renesansowi kompaktów i winyli wzrost ich sprzedaży był lekko nawet wyższy niż streamingu (32 proc.). Wartość tego segmentu rynku przekroczyła 78,2 mln zł, ale trzeba wspomnieć o tym, jaki był moment przełomu, a w zasadzie odbicia się od dna. Otóż w 2022 r. łączna wartość sprzedaży tradycyjnych nośników spadała, kontynuując złą passę od 2020 r. W zeszłym roku udało się uzyskać minimalny, ale jednak wzrost, obecnie można mieć nadzieje związane z przyszłością, co jest zresztą tendencją globalną.

– To także wyraz poparcia słuchaczy dla artystów, który w Azji przybiera m.in. formę kupowania muzyki we wszystkich postaciach, w zestawach – powiedziała Anna Ceynowa. – U nas to też jest coraz bardziej popularne.

Kompakty i winyle

Generalnie na CD przypadało w pierwszym półroczu 12,4 proc. rynku, a na winyle 7,3 proc. Płyty CD w pierwszym półroczu odnotowały wzrost o 40,1 proc., dając przychód 48,7 mln. Płyty winylowe przy wzroście sprzedaży wypracowały 28,8 mln zł przychodu.

Wzrost na polskim rynku fonograficznym cieszy również dlatego, że jest efektem słuchania i kupowania krajowej muzyki. Dominacja polskich artystów znajduje potwierdzenie w większość pozycji na oficjalnych listach sprzedażowych ZPAV. W zestawieniu singli – 66 na 100 pozycji należy do rodzimych twórców, a w pierwszej dziesiątce znalazła się tylko jedna zagraniczna produkcja – Artemasa na pozycji 5. Najpopularniejsi w streamingu byli Kizo i Bletka z hitem „Hero”, Gibbs, Opał, Jonatan i 4Money z singlem „Drive” oraz Modelki i Vłodarski z hitem „Chyba że z Tobą”.

W zestawieniu najpopularniejszych albumów obejmującym za-równo sprzedaż cyfrową, jak i fizyczną w pierwszej setce 65 pozycji należy do polskich twórców, a w pierwszej dziesiątce jest tylko jedna pozycja zajęta przez zagraniczny album – na szóstym miejscu znalazła się Billie Eilish z „Hit Me Hard and Soft”.