Fala wezbraniowa przetacza się przez południowo-zachodnią Polskę. Na zagrożonych terenach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego, trzeciego stopnia. Burze, deszcz, a nawet grad mogą natomiast wystąpić w południowo-wschodniej części kraju.

Pogoda w środę po południu. Burze, deszcz i grad

Zgodnie z prognozą IMGW burze mogą dziś wystąpić na południu, wschodzie i w centrum Polski. Należy się ich spodziewać po południu, wieczorem, a także w nocy. Jak podaje IMGW w pasie od Podlasia, przez Mazowsze, po Dolinę Kłodzką oraz na terenach położonych na południe od tej linii mogą wystąpić burze z niewielkim gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest jednak na południowym wschodzie kraju. Opady deszczu lokalnie mogą osiągnąć do 20 mm, a porywy wiatru do 70 km/h. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla górnej i środkowej Odry, zlewni Bystrzycy, Kaczawy, Bobru oraz dla Ślęzy, Oławy, dolnej Nysy Kłodzkiej, Widawy i Nysy Łużyckiej.

W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 22 do 26 stopni. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. W powiatach położonych w pasie nadmorskim od godz. 22 w środę do godz. 11 w czwartek obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, a w powiecie karkonoskim od godz. 20 do 9 rano.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek IMGW nie przewiduje wystąpienia burz w Polsce. Duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu prognozowane jest jednak na południu kraju. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura będzie podobna jak w środę – od 22 do 26 stopni Celsjusza, jedynie nad morzem i w rejonach górskich od 15 do 18 stopni Celsjusza.