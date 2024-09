Jak informują Wody Polskie, skala zniszczeń byłaby znacznie większa, gdyby nie ostatnie wielkie inwestycje przeciwpowodziowe. „Cztery oddane do użytku w latach 2021–23 suche zbiorniki przeciwpowodziowe na Ziemi Kłodzkiej – Szalejów, Krosnowice, Roztoki i Boboszów zgromadziły łącznie blisko 15 mln m3 wody i o tyle spłaszczyły falę powodziową, która dotarłaby do Kłodzka i popłynęła w kierunku Nysy. Wybudowany w 2021 r. zbiornik Roztoki na potoku Goworówka ograniczył falę wezbraniową z Nysy Kłodzkiej do Kłodzka. Zbiornik zgromadził ponad 2,5 mln m3 wody i bezpośrednio ochronił 1200 osób” – informuje spółka.

Powiaty, w których obowiązuje stan klęski żywiołowej PAP

Od świata odcięte są do teraz małe miejscowości wokół Stronia, jak Stary i Nowy Gierałtów, Bielice czy Kamienica. – Brakuje tam wszystkiego. Jedzenia, wody, energii. Prądu nadal nie ma 14 tys. ludzi, Tauron przywraca go systematycznie, ale to trwa – dodaje Bogusława Przybyłowicz. Problemem są zniszczone drogi – nie można dostarczyć ludziom, którzy stracili dach nad głową, kontenerów mieszkalnych. Dopiero od wtorku utworzono zniszczoną drogę przejazdową do Lądka (dotychczas do Stronia i Lądka można było dostać się jedynie od strony Czech). Rozmiar zniszczeń i skalę potrzeb trudno oszacować. Centra pomocy w gminach są dopiero tworzone. Powiat kłodzki uruchomił zbiórkę pieniędzy na pomoc powodzianom.

Burmistrz Kłodzka w TVN 24 szacował, że powódź spowodowała 100–110 mln zł strat w samej tylko infrastrukturze komunalnej gminy (bez strat poniesionych przez mieszkańców), a odbudowa potrwa nawet pięć–sześć lat.

Wiceminister Mroczek: – Bardzo szybko uruchomiliśmy możliwości prawne, by móc jak najszybciej wypłacać zasiłki powodzianom. Składane przez nich wnioski praktycznie już teraz pozwolą nam określić skalę potrzeb wynikających ze zniszczeń. To tylko część kosztów. Wiadomo bowiem, że została zniszczona infrastruktura drogowa, kanalizacyjna, energetyczna. Liczenie strat przed nami. Na dziś mamy ponad 100 poszkodowanych gmin – mniej lub bardziej.