Brak medialnych relacji z ostatnich procesów zbrodniarzy nie przyczyni się do zwiększenia wiedzy oraz wrażliwości obecnego pokolenia Niemców na zbrodnie ich przodków. – Informacje z procesów zbrodniarzy hitlerowskich w ostatnich latach wywoływały publiczną dyskusję, w której pojawiały się wątpliwości, czy ma sens pociąganie do odpowiedzialności sprawców będących w wieku tak zaawansowanym, że stoją nad grobem – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Stefan Troebst, historyk.

Przy okazji procesu Irmgard Furchner podawano także w wątpliwość, czy Stutthof był obozem koncentracyjnym, czy zagłady. Tak jakby nie miało znaczenia, że działało tam krematorium i nie przeżyła ponad połowa z około 110 tys. więźniów, w tym z powstania warszawskiego.

Ilu Niemców oskarżono o zbrodnie w czasie II wojny światowej

Tak czy owak era sądowych rozliczeń ze zbrodniami III Rzeszy odchodzi w przeszłość. Centrala Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu bada wprawdzie nadal możliwość oskarżenia dwu uczestników zbrodni w obozach w Sachsenhausen oraz Stalagu 365, ale sądy w obu przypadkach nie zgodziły się na procesy ze względu na niezdolność procesową bardzo wiekowych podejrzanych.

W powojennym okresie na ławie oskarżonych zasiadło w Niemczech ok. 14 tys. osób. Skazano połowę z nich, z czego dwie trzecie na kary do jednego roku więzienia. Wykonano cztery wyroki śmierci. Wielkim echem odbił się proces załogi obozu Auschwitz-Birkenau, we Frankfurcie nad Menem w latach 1963–1965. Sądzono zbrodniarzy, którzy mordowali własnymi rękami, co było warunkiem skazania.

Przełom nastąpił jednak dopiero w 2011 roku w sprawie Johna Demianiuka. Był strażnikiem w Bełżcu, ale nie było niezbitych dowodów, że brał osobiście udział w fizycznej likwidacji więźniów. Skazując go, sąd odrzucił zasadę indywidualnego dowodu przestępstwa. Wystarczała sama służba w obozie. Cztery lata później skazany został w oparciu o taką wykładnię Oskar Gröning, buchalter w mundurze SS z Auschwitz.