Praca powstała na dwóch zamurowanych oknach, znajdujących się na ścianie domu na skrzyżowaniu ulic Edith Terrace i Edith Grove w dzielnicy Chelsea. Publikując w sieci zdjęcie muralu, artysta w żadnej sposób go nie podpisał – pozostawił tym samym pole do interpretacji dzieła. Ze względu na to, że słonie są narodowymi zwierzętami Indii i Afryki, niektórzy upatrują się w nich jednak podtekstu politycznego oraz nawiązania do zamieszek w Wielkiej Brytanii. Są jednak także tacy, którzy w pracy Banksy'ego widzą symbol zdystansowanego i samotnego społeczeństwa.

Dwie nowe prace Banksy’ego w 24 godziny. Kozica w Richmond

Zaledwie dzień wcześniej Banksy przyznał także, że jest autorem muralu, który pojawił się na ścianie w pobliżu Kew Bridge w Richmond. Dzieło przedstawia czarną kozicę górską stojącą niepewnie na półściance budynku, z której spadają kamienie. Co interesujące, początkowo na grafikę skierowana była znajdująca się w pobliżu kamera CCTV. Została już ona jednak przeniesiona w inne miejsce.

I tutaj miłośnicy sztuki brytyjskiego artysty starają się zrozumieć, co autor muralu miał na myśli. Bo i w tym przypadku Banksy nie wytłumaczył znaczenia swojej pracy. Zdaniem niektórych kozica – a także skierowana na nią wcześniej kamera – symbolizują świat, w którym nie ma miejsca na prywatność. Inni są zaś zdania, że mural symbolizuje grupy społeczne, które są kozłami ofiarnymi. Taka interpretacja pasowałaby do sytuacji mającej obecnie miejsce w Wielkiej Brytanii. Są także odbiorcy, którzy w dziele upatrują się nawiązania do Palestyny, której narodowym zwierzęciem jest gazela górska. Dzieło miałoby przedstawiać sytuację ludzi w atakowanym przez Izrael kraju.