Rocznica Powstania Warszawskiego. Weterani misji przejmą pałeczkę od powstańców

– Mamy nadzieję, że Muzeum Powstania Warszawskiego będzie jedną z instytucji, do których weterani działań poza granicami kraju będą mogli przychodzić z rodzinami. Zależy nam na tym, żeby muzeum było miejscem, w którym weterani dostaną należny im szacunek i społeczne uznanie – dodał dyrektor. – To jest to, czego zazdrościmy Amerykanom, bo w USA każdy weteran jest traktowany jak ktoś wyjątkowy – przypomina. – W naszym kraju tak są traktowani powstańcy warszawscy i żołnierze AK. Chcemy, by weterani, którzy narażali życie w służbie poza naszymi granicami, poczuli się ważni i docenieni, by byli następnymi – po powstańcach – w kolejce do społecznego szacunku – doprecyzował. Dodał, że chciałby zachęcać samorządy lokalne, aby przy okazji różnych uroczystości patriotycznych zapraszały na nie weteranów.

O weteranach przy koszykówce za sprawą Marcina Gortata

Płk rez. Piotr Gąstał był m.in. uczestnikiem misji OBWE w Kosowie, a także operacji „Iracka Wolność”, gdzie współpracował z Navy Seals i Army Special Forces. Przez pięć lat dowodził jednostką wojską GROM. Przypomina, że wsparcie dla weteranów według wzorów amerykańskich od dawna promuje były koszykarz NBA Marcin Gortat. Organizuje on mecze koszykówki z udziałem żołnierzy, obozy sportowe dla dzieci weteranów, a samych wojskowych zapraszał wielokrotnie m.in. na mecze koszykówki do USA.

– To było niezwykle wzruszające, gdy wychodziliśmy na boiska sportowe w czasie dużych imprez – wspomina były oficer wojsk specjalnych.

Jego zdaniem planowanej uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego może towarzyszyć symboliczne przekazanie pałeczki weteranom misji od kombatantów walki o niepodległość, których jest coraz mniej, a z którymi często spotykali się żołnierze.