Władysław Kosiniak-Kamysz o obronie Polski: Jeżeli sami nie będziemy gotowi, nikt nam nie pomoże

Kosiniaka-Kamysza pytano też o słowa byłego dowódcy wojsk lądowych USA w Europie, gen. Bena Hodges'a, który stwierdził, że w przypadku ataku z zewnątrz Polska i Rumunia będą musiały czekać ok. 2 tygodni na przybycie dodatkowych sojuszniczych wojsk.



Jesteśmy bezpieczni, Polska jest bezpieczna. Na terytorium Polski jest ponad 10 tys. żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale też brytyjskich Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier

- Jeżeli sami nie będziemy gotowi do obrony to nikt nam nie pomoże. Nasi sojusznicy się wywiążą ze swoich zobowiązań, jestem pewien. Ale Polska musi być samodzielnie gotowa do swoich działań: dlatego modernizacja i transformacja armii, doposażenie indywidualne żołnierzy, zakupy sprzętu, postawienie mocno na szkolenie — to jest priorytet — odpowiedział minister obrony narodowej.



- Ukraina, gdyby nie była zdolna przez pierwsze dwa-trzy tygodnie, do samodzielnej obrony, nie doczekałaby się na donacje sprzętu i na pomoc państw zachodnich. Każde państwo członkowskie w NATO musi mieć siłę własnego państwa — dodał.



W kontekście możliwości produkcyjnych Polski, jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, wicepremier mówił, że Polska i Europa muszą się „obudzić”.