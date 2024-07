- Chciałbym przedstawić proces, który trwa w resorcie, a wręcz uspokoić państwa - zaczął Kozicki. - Nie mówimy o żadnej redukcji wydatków obronnych, o żadnej redukcji budżetu resortu obrony narodowej. Ten budżet, przy naszych szacunkach aktualnych, które trwają, będzie wzrastał rok do roku - powiedział.

- Oczekujemy na potwierdzenie limitu wydatków obronnych przez Ministerstwo Finansów - zastrzegł. Dodał, że gdy limity będą znane, MON przystąpi do realizacji "czynności związanych z procesem planowania budżetowego".

"Coroczny dokument wydawany przez ministra obrony narodowej"

Generał wspomniał, by uwzględnić "kolejne istotne źródło finansowania programu rozwoju, jakim jest Fundusz Wsparcia". Zaznaczył, że trwa uzgadnianie projektu planu finansowego funduszu na rok 2025. - Dopiero po opinii Ministerstwa Finansów oraz sejmowej komisji obrony narodowej będziemy znali ostateczny kształt wielkości ujętych w tym funduszu - tłumaczył gen. Kozicki. Zapewnił, że te wielkości będą "zdecydowanie większe" niż na rok 2024..

Generał odniósł się do dokumentu, którego fragment pokazała Telewizja Republika. - Jest to coroczny dokument wydawany przez ministra obrony narodowej i mogę powiedzieć, że chyba już do tradycji przeszło, że zawsze na tym etapie ścierają się poglądy poszczególnych instytucji. Na tym etapie minister obrony narodowej tego dokumentu nie zatwierdził. Odbyło się kierownictwo MON, które rozpatrzyło uwagi i aktualnie pracujemy nad aktualizacją tego dokumentu - oświadczył gen. Kozicki.