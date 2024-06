Jak poinformował w mediach społecznościowych Zarząd Zieleni Warszawy, ze względu na trwającą suszę, w stolicy wstrzymano koszenie trawników przyulicznych. We wpisie opublikowanym na Facebooku zaapelowano do właścicieli psów i kotów, aby nie wpuszczali swoich pupili na powierzchnie porośnięte jęczmieniem płonnym. „Roślina może być zagrożeniem dla ich zdrowia” – ostrzeżono.

Czym jest jęczmień płonny? Zarząd Zieleni Warszawy apeluje do właścicieli psów i kotów o ostrożność

We wpisie opublikowanym przez Zarząd Zieleni Warszawy na Facebooku przeczytać możemy, że na naszych trawnikach – szczególnie przyulicznych – pojawia się miejscami – rosnąc w zwartych łanach – jęczmień płonny (Hordeum murinum). „Roślina ta ma we florze Polski status archeofita czyli gatunku zawleczonego przez człowieka przed końcem XV w. Jęczmień płonny nie jest inwazyjny w wysokim stopniu, pojawia się głównie w zbiorowiskach ruderalnych i na terenach zurbanizowanych” – podkreślono.

Na warszawskich trawnikach jęczmień płonny osiąga wysokość 20-40 cm. Naturalnie występuje on w cieplejszym klimacie – np. w basenie Morza Śródziemnego. W Polsce znalazł on jednak miejsca odpowiednie do życia. Mimo małych wymagań co do siedliska, roślina preferuje miejsca suche, ciepłe, mocno nasłonecznione i o wysokiej zawartości wapnia w glebie. „Takie właśnie warunki występują zwykle przy ulicach, gdzie temperatura powietrza nad asfaltem czy chodnikiem osiąga w dzień wysokie wartości, a odczyn gleby, ze względu na obecność resztek budowlanych (np. cementu) jest zasadowy” - podkreślono.