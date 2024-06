Jacek Bartosiak stracił stopień doktora? „Będę się odwoływał i walczył do końca”

Jak podkreśla, ISP PAN popełnił podczas postępowania wiele poważnych błędów. Jego zdaniem procedował w oparciu o zarzuty anonimowej grupy osób, bezprawnie udostępniał szczegóły sprawy dr. Piegzikowi, nie rozmawiają z Bartosiakiem, członkowie pierwszej komisji mieli też korespondować z dr. Piegzikem, o niczym nie informując oskarżonego o plagiat.

„O zarzutach dr. Piegzika i ocenie Komisji dowiedziałem się z mediów. Sama Komisja nie miała kompetencji, by zajmować się moją sprawą i działała w oparciu o nieodpowiednie podstawy prawne, poza wszelką procedurą. Potem powołano nową Komisję, a rolę biegłych świadomie powierzono osobom stronniczym i nieobiektywnym. Pytania im zadane prowadziły bardziej do ponownej merytorycznej oceny mojego doktoratu niż do zbadania kwestii plagiatu. Jeden z biegłych Komisji, jeszcze przed podjęciem się sporządzenia opinii, w mediach społecznościowych przesądził, że doktorat powinien mi być odebrany. Oparcie rozstrzygnięcia o takie opinie stanowi rażące naruszenie prawa” – napisał Bartosiak.

Biegli nie rozumieją, czym się różni plagiat od niepoprawnego cytowania

Jego zdaniem z opinii jasno wynikało, że biegli nie rozumieją, czym się różni plagiat od niepoprawnego cytowania. Podkreśla, że niedoskonałości w stosowaniu cytatu nie oznaczają, że doszło do świadomego i celowego przypisania sobie autorstwa fragmentów cudzych utworów.

„Na sam koniec znów naruszono moje prawa i informacja o oddaleniu wniosku o wyłączenie biegłych oraz ostateczne stanowisko Komisji badającej sprawę zostało mi udostępnione dopiero wczoraj o godzinie 17:14. Nie mogłem się do niego w żaden sposób odnieść, co stanowi kolejne naruszenie prawa. Uzasadnienie oddalenia wniosku o wyłączenie biegłych jest poparte stwierdzeniami, które nie są prawdziwe, np. Komisja wskazała, że biegli powinni sami się wyłączyć lub odmówić sporządzenia opinii. Najbardziej skandaliczne jest jednak pominięcie przy rozstrzyganiu tego wniosku przepisu, który mówi o wyłączeniu biegłego ze względu na to, że występują wątpliwości co do jego bezstronności oraz pominięcie ogólnej zasady, zgodnie z którą Komisja powinna dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej” – oświadczył Bartosiak.