Żel, który niweluje skutki picia alkoholu. Nowy wynalazek naukowców z Zurichu

W przeciwieństwie do wielu produktów dostępnych na rynku, żel zwalcza nie tylko objawy szkodliwego spożycia alkoholu, ale także jego skutki

Jednak żel jest skuteczny tylko wtedy, gdy w przewodzie pokarmowym nadal znajduje się alkohol. Oznacza to, że niewiele może pomóc w zatruciu alkoholem, gdy alkohol przedostanie się do krwioobiegu. Nie pomaga też w ogólnym ograniczeniu spożycia alkoholu. – Zdrowiej jest w ogóle nie pić alkoholu. Jednak żel może być szczególnie interesujący dla osób, które nie chcą całkowicie rezygnować z alkoholu, ale nie chcą obciążać swojego organizmu i nie szukają aktywnie efektów alkoholu – mówi prof. Mezzenga.

Do wytworzenia żelu badacze wykorzystali zwykłe białka serwatkowe. Gotowano je przez kilka godzin, tworząc długie, cienkie włókienka. Dodanie soli i wody jako rozpuszczalnika powoduje następnie usieciowanie włókienek i utworzenie żelu. Zaletą żelu w porównaniu z innymi systemami dostarczania jest to, że jest on trawiony bardzo powoli. Ale aby rozbić alkohol, żel potrzebuje kilku katalizatorów.

Naukowcy wykorzystali pojedyncze atomy żelaza jako główny katalizator, który równomiernie rozprowadzili na powierzchni długich włókienek białkowych. – Zanurzyliśmy fibryle, że tak powiem, w żelaznej kąpieli, aby mogły skutecznie reagować z alkoholem i przekształcać go w kwas octowy – mówi Jiaqi Su, badaczka ETH, pierwsza autorka badania. – Aby to wywołać, potrzebne są niewielkie ilości nadtlenku wodoru

Jako katalizator nadtlenku wodoru wybrano złoto, ponieważ metal szlachetny nie ulega trawieniu i dlatego dłużej pozostaje skuteczny w przewodzie pokarmowym. Naukowcy umieścili wszystkie te substancje – żelazo, glukozę i złoto – w żelu. Doprowadziło to do wieloetapowej kaskady reakcji enzymatycznych, które ostatecznie przekształcają alkohol w kwas octowy.

Nowy żel likwiduje kaca

Naukowcy przetestowali skuteczność nowego żelu na myszach, którym podano alkohol tylko raz, a także na myszach, którym podawano alkohol regularnie przez dziesięć dni. Trzydzieści minut po pojedynczej dawce alkoholu profilaktyczne zastosowanie żelu obniżyło poziom alkoholu u myszy o 40 procent. Pięć godzin po spożyciu alkoholu ich poziom alkoholu we krwi spadł aż o 56 procent w porównaniu z grupą kontrolną. U tych myszy mniej szkodliwego aldehydu octowego gromadziło się i wykazywały one znacznie zmniejszone reakcje stresowe w wątrobie, co znalazło odzwierciedlenie w lepszych wynikach krwi.