Budżet na 2026 r. wkrótce trafi do Sejmu. Rząd ma już gotowy projekt

Dochody w kasie państwa mają wynieść w przyszłym roku 647,2 mld zł, a wydatki - 918,9 mld zł. Limit dla deficytu ustalono na poziomie 271,7 mld zł.

Publikacja: 26.09.2025 17:16

Premier Donald Tusk (C) i rzecznik rządu Adam Szłapka (L) w Sejmie w Warszawie

Premier Donald Tusk (C) i rzecznik rządu Adam Szłapka (L) w Sejmie w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są prognozowane dochody i wydatki budżetu państwa na 2026 rok?
  • Jakie kluczowe inwestycje publiczne i programy społeczne są planowane na 2026 rok?
  • Które obszary wydatków zyskały największe priorytety w planowanym budżecie?
  • Jakie mechanizmy zostaną zastosowane do zarządzania długiem publicznym w nadchodzących latach?

Po zakończeniu konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego, rząd przyjął w piątek projekt ustawy budżetowej na 2026 r. Teraz zajmie się nim Parlament, a do końca stycznia powinien trafić do podpisu prezydenta RP.

Jakie dochody w budżecie państwa

– Budżet na 2026 rok zapewnia stabilność finansów publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rekordowych wydatków na bezpieczeństwo, zdrowie, edukację oraz inwestycje infrastrukturalne i energetyczne – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. – W planie znalazły się także środki na kontynuację kluczowych programów społecznych. W przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,5 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 3 proc. – zaznaczono.

Czytaj więcej

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w Ministe
Gospodarka
Polska rezygnuje z 21,5 mld zł pożyczek z KPO. Bo nie ma na nie popytu

Dochody budżetu państwa w 2026 r. zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł, wydatki zaś mają wynieść 918,9 mld zł. Założono, że deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł, a relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc. pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych.

Najważniejsze pozycje dochodowe to wpływy z VAT na poziomie 341,5 mld zł oraz z akcyzy - 103,3 mld zł. Podatek CIT od firm ma przynieść 80,4 mld zł, za PIT – 32 mld zł (to mało, ale znaczenie większe kwoty płyną z PIT do samorządów).

Jakie wydatki z budżetu w 2026 r.

W komunikacie jako najważniejsze wydatki wymieniono rekordowo wysokie nakłady na obronę narodową. To ponad 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Bardzo duże mają też być wydatki na ochronę zdrowia – 247,8 mld zł, czyli finansowanie na poziomie 6,81 proc. PKB, z priorytetem dla inwestycji w infrastrukturę medyczną i kadry. Sporo państwo chce przeznaczyć na transport i infrastrukturę, w tym na sam obszar dróg i kolei aż 53,9 mld zł (w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa).

Czytaj więcej

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Budżet i podatki
Unijny KPO obciążeniem dla polskiego budżetu. Będzie redukcja?

Oczywiście kontynuowane mają być programy społeczne. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki między innymi na program „Rodzina 800+” (ok. 61,7 mld zł), wypłatę 13. i 14. emerytury (ok. 31,8 mld zł), program „Aktywny Rodzic” (6 mld zł), program „Dobry Start” (1,4 mld zł), finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne m.in. dla osób na urlopach wychowawczych i macierzyńskich (ok. 4,8 mld zł), program in-vitro (600 mln zł) czy telefon zaufania (30 mln zł).

Ile rząd wyłoży na mieszkalnictwo

Dużą pozycją wydatkową w budżecie stanowią świadczenia emerytalne i socjalne. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. będzie kosztować ok. 22 mld zł. Na wypłatę renty wdowiej przewidziano ok. 7 mld zł, zabezpieczono też środki na podwyższony zasiłek pogrzebowy do 7,0 tys. zł (łączny koszt ok. 1,2 mld zł).

Na mieszkalnictwo przewidziane zostało 8,7 mld zł, w tym 6,7 mld zł z budżetu państwa w 2026 r.  Zaś w planie Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano 6 mld zł, głównie na program „Czyste Powietrze” – podkreśla Rada Ministrów w komunikacie.

Jakie rząd będzie zarządzał długiem

W komunikacie czytamy też, że projekt budżetu został przygotowany zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową, deficyt będzie finansowany między innymi poprzez emisję obligacji krajowych i zagranicznych, a także środki UE, co zapewnić ma stabilność finansów publicznych. W razie zaś zmian w otoczeniu makroekonomicznym, takich jak ewentualne spowolnienie wzrostu gospodarczego czy wyższa inflacja, istnieją mechanizmy buforowe umożliwiające reagowanie na takie zmiany.

W piątek rząd przyjął też strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026-2029. Szczegółowego projektu jeszcze nie znamy, w komunikacie rząd podkreśla, że celem strategii pozostaje sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w sposób zapewniający minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem.

Źródło: rp.pl

Budżet Państwa Dochody deficyt budżetowy wydatki finanse publiczne

Po zakończeniu konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego, rząd przyjął w piątek projekt ustawy budżetowej na 2026 r. Teraz zajmie się nim Parlament, a do końca stycznia powinien trafić do podpisu prezydenta RP.

Jakie dochody w budżecie państwa

e-Wydanie