Budżet na 2026 r. wkrótce trafi do Sejmu. Rząd ma już gotowy projekt

Najważniejsze pozycje dochodowe to wpływy z VAT na poziomie 341,5 mld zł oraz z akcyzy - 103,3 mld zł. Podatek CIT od firm ma przynieść 80,4 mld zł, za PIT – 32 mld zł (to mało, ale znaczenie większe kwoty płyną z PIT do samorządów).

Jakie wydatki z budżetu w 2026 r.

W komunikacie jako najważniejsze wydatki wymieniono rekordowo wysokie nakłady na obronę narodową. To ponad 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Bardzo duże mają też być wydatki na ochronę zdrowia – 247,8 mld zł, czyli finansowanie na poziomie 6,81 proc. PKB, z priorytetem dla inwestycji w infrastrukturę medyczną i kadry. Sporo państwo chce przeznaczyć na transport i infrastrukturę, w tym na sam obszar dróg i kolei aż 53,9 mld zł (w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa).

Oczywiście kontynuowane mają być programy społeczne. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki między innymi na program „Rodzina 800+” (ok. 61,7 mld zł), wypłatę 13. i 14. emerytury (ok. 31,8 mld zł), program „Aktywny Rodzic” (6 mld zł), program „Dobry Start” (1,4 mld zł), finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne m.in. dla osób na urlopach wychowawczych i macierzyńskich (ok. 4,8 mld zł), program in-vitro (600 mln zł) czy telefon zaufania (30 mln zł).

Ile rząd wyłoży na mieszkalnictwo

Dużą pozycją wydatkową w budżecie stanowią świadczenia emerytalne i socjalne. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. będzie kosztować ok. 22 mld zł. Na wypłatę renty wdowiej przewidziano ok. 7 mld zł, zabezpieczono też środki na podwyższony zasiłek pogrzebowy do 7,0 tys. zł (łączny koszt ok. 1,2 mld zł).

Na mieszkalnictwo przewidziane zostało 8,7 mld zł, w tym 6,7 mld zł z budżetu państwa w 2026 r. Zaś w planie Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano 6 mld zł, głównie na program „Czyste Powietrze” – podkreśla Rada Ministrów w komunikacie.