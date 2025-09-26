Ze słów minister Pełczyńskiej-Nałęcz wynika, że po redukcji KPO, zmniejszy się Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności – do 20 mld zł, z którego finansowany miał być m.in. projekt „Drogi Czerwonej” (w wysokości 3-5 mld zł). – Ta inwestycja zostanie zrealizowana ze środków krajowych, w pełni bezzwrotnych – zaznaczyła.

Pożyczki KPO a budżet państwa

Minister podkreślała, że preferencyjne pożyczki z KPO wsparły dotychczas ważne obszary polskiego rozwoju: farmy wiatrowe na Bałtyku, sieci przesyłowe, modernizację polskiej energetyki. – Ale trzeba było przeprowadzić pewną linię demarkacyjną pomiędzy tym, co jest konieczne, by taką preferencyjną pożyczkę dofinansować z polskiego budżetu, a tym, że jest to niepotrzebne, bo można to zrobić komercyjnie, albo nie ma na to popytu – wyjaśniała Pełczyńska-Nałęcz.

Pytana o efekt budżetowy zmniejszenia części pożyczkowej KPO, oceniła, że jest to odzwierciedlone w polskim budżecie. Jak wyjaśniała, pożyczki spłacają podmioty korzystające z nich, ale spłaty te są rozłożone na kilka, kilkanaście lat. – W tzw. międzyczasie jest to zatem pożyczka, która odnosi się do polskiego budżetu – mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy są wliczane do ogólnego zadłużenia Polski. W sierpniu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podał, że relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 53,8 proc., a gdyby te pozycje skorygować o część pożyczkową KPO byłoby to 49,5 proc. A relacja zadłużenia całego sektora finansów publicznych miałaby wynosić odpowiednio 66,8 oraz 63,7 proc.

KPO po zmianie: nowe priorytety inwestycyjne i usunięte podatki

Obecnie wartość KPO to 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.