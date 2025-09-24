Aktualizacja: 25.09.2025 10:53 Publikacja: 24.09.2025 23:48
65% młodych mężczyzn w wieku 25–34 lat i 57% poniżej 24. roku życia doświadcza wysokiego poziomu samotności. To dane dotyczące Polski. Fot. senivpetro/Freepik
Samotność nie jest jedynie nieprzyjemnym uczuciem – ma realny, fizjologiczny wpływ na zdrowie i życie. Wywołuje przewlekły stres, a ten m.in. osłabia układ odpornościowy i zwiększa podatność na choroby układu sercowo-naczyniowego czy schorzenia neurologiczne. U osób przewlekle samotnych zwiększa się nawet prawdopodobieństwo nagłej śmierci. A współcześnie na poczucie izolacji najbardziej narażeni są młodzi mężczyźni.
Z raportu Instytutu Pokolenia „Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków” (2022) wynika, że wysokiego poziomu samotności doświadcza 55% Polaków do 24. roku życia oraz 53% w wieku 25–34 lat. W przypadku kobiet odsetki są wyraźnie niższe – wynoszą odpowiednio 38% i 41%. Jeszcze wyraźniej problem ten rysuje się wśród młodych mężczyzn: aż 65% z nich w wieku 25–34 lat i 57% poniżej 24. roku życia osiągnęło wynik powyżej średniej krajowej na skali samotności. Choć wzrost poczucia izolacji był obserwowany już na początku XXI wieku, momentem jego gwałtownego nasilenia stała się pandemia. W całej Unii Europejskiej odsetek osób deklarujących samotność wzrósł z 12% w 2016 roku do 25% w roku 2020 – a najwyższe wartości odnotowano wśród osób w wieku 18–25 lat. To zjawisko pogłębiają nie tylko przemiany kulturowe i społeczne, ale również coraz silniejsza obecność technologii w codziennym życiu.
Epidemia samotności
Epidemia samotności to nie tylko problem Starego Kontynentu. Zjawisko to jest zauważalne globalnie. Badania z USA pokazują, że coraz więcej młodych mężczyzn pozostaje samotnych i nieaktywnych seksualnie – według danych Pew Research Center (2023) ponad 60% młodych mężczyzn (18–29 lat) to single, czyli osoby niepozostające w stałym związku/osoby samotne. W kulturze, która relacje romantyczne traktuje jako wyznacznik szczęścia, a brak partnerki i seksu często odbierany jest jako porażka, narasta poczucie wykluczenia. W efekcie wielu młodych mężczyzn czuje, że świat ich nie rozumie. Pocieszenia i wsparcia szukają w świecie wirtualnym, a dokładniej: w manosferze.
Manosfera to luźna, internetowa sieć społeczności, forów, blogów i kanałów, w których mężczyźni dyskutują o swoich doświadczeniach, problemach i tożsamości. To wirtualne społeczności, które działają na różnych portalach i forach internetowych, między innymi na 4Chan, Reddit, Facebook, Instagram, Discord, a w Polsce również na Wykop.pl. Manosfera z jednej strony jest rodzajem emocjonalnej wspólnoty, z drugiej strony często przyciąga narracje mizoginiczne (czyli otwarcie wrogie wobec kobiet), antyfeministyczne i radykalne.
Jednym z najbardziej znanych środowisk manosfery są tzw. incele (od ang. involuntary celibate). Członkowie tej internetowej subkultury definiują się poprzez brak relacji romantycznych i seksualnych. Za swoje odrzucenie obwiniają kobiety. Incele twierdzą, że ich niepowodzenia są związane z tym, że są one zainteresowane wyłącznie bardzo atrakcyjnymi fizycznie mężczyznami tzw. chadami.
Incele, internet i radykalizacja
Przyczynom, dla których młodzi mężczyźni angażują się w manosferę, a także temu, jaki ma to skutek dla ich zdrowia psychicznego i postaw wobec kobiet, poświęcony jest projekt badawczy „W poszukiwaniu autentyczności. Przyczyny angażowania się młodych mężczyzn w męskie społeczności online oraz jego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i postaw wobec kobiet”, którym kieruje dr Tomasz Oleksy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Projekt bazuje na teorii SAFE (State Authenticity as Fit to the Environment). Teoria ta zakłada, że poczucie dopasowania do środowiska, w którym się znajdujemy – czyli inaczej mówiąc: zgodność między cechami jednostki a jej otoczeniem – jest kluczowa do powstania poczucia autentyczności i wolności do wyrażania siebie w danym miejscu. Teoria SAFE wyjaśnia, dlaczego ludzie są przyciągani do środowisk, w których czują się autentyczni, oraz dlaczego unikają tych postrzeganych przez siebie jako uprzedzonych lub dyskryminujących. W tym ujęciu manosfera jest więc alternatywną przestrzenią, w której młodzi mężczyźni, rozczarowani realnym światem, mogą poczuć się rozumiani, akceptowani i wolni w wyrażaniu siebie.
Naukowcy chcą zrozumieć, co sprawia, że młodzi mężczyźni angażują się w określone internetowe społeczności – oraz jak to wpływa na ich psychikę i sposób postrzegania kobiet. W swoim projekcie psycholodzy z UW szukają odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: czy samotność i brak relacji prowadzą do poczucia niedopasowania i nieautentyczności; czy to poczucie wyobcowania w świecie offline zwiększa podatność na ideologie manosferyczne; i wreszcie – jak te doświadczenia przekładają się na zdrowie psychiczne i postawy wobec kobiet.
Incele twierdzą, że ich niepowodzenia są związane z tym, że kobiety są zainteresowane wyłącznie bardzo atrakcyjnymi fizycznie mężczyznami. Fot. Kireyonok_Yulija/Freepik
Bez seksu, bez życia?
Badacze nie poprzestali na teorii. Zespół ma już za sobą pierwsze analizy empiryczne. W jednym z pierwszych projektów sprawdzono, jak doświadczenie niechcianego celibatu wpływa na to, czy młodzi mężczyźni czują się autentyczni w realnym świecie – i dlaczego szukają swojego miejsca w sieci.
– Wyniki były bardzo spójne: im silniejsze było poczucie izolacji seksualnej i romantycznej, tym niższe było poczucie autentyczności w świecie rzeczywistym: uczestnicy czuli, że nie mogą być sobą, że ich tożsamość i potrzeby nie pasują do otoczenia – mówi dr Tomasz Oleksy.
Naukowiec zwraca uwagę na to, że brak dopasowania w świecie offline idzie w parze z poczuciem większego dopasowania do środowisk wirtualnych. Innymi słowy: im mniej badani czuli się sobą „w realu”, tym bardziej odnajdywali się w internecie.
– Co jednak szczególnie niepokojące — zarówno niższe poczucie autentyczności, jak i większa potrzeba przeniesienia się do środowisk wirtualnych wiązały się z pogorszeniem zdrowia psychicznego: wyższym poziomem lęku, depresji i ogólnego spadku dobrostanu – podkreśla badacz.
Krzywdzące stereotypy męskości
Dlaczego młodzi mężczyźni czują się nieautentyczni w rzeczywistości offline? Jednym z powodów jest obowiązujący model tradycyjnej męskości, zgodnie z którym mężczyzna powinien być zaradny, pewny siebie, aktywny seksualnie, niezależny emocjonalnie. Jak zwraca uwagę dr Oleksy, normy kulturowe wiążą męskość z byciem w związku, seksualną aktywnością i sukcesem relacyjnym. Tych, którzy nie wpisują się w ten model, a więc nie mają relacji romantycznych i seksualnych, postrzega się jako „słabych”, „gorszych”, „niewystarczająco męskich” czy „niedojrzałych”.
Z modelem tradycyjnej męskości wiąże się również przekonanie, że mężczyzna powinien być samodzielny, silny psychicznie i odporny na słabości. To z kolei sprawia, że mężczyźni często nie chcą przyznać się do tego, że są samotni i nie chcą szukać pomocy. Samotność w ich przypadku często jest przez nich skrywana jako coś wstydliwego, a czasem nawet wypierana, co – jak podkreśla dr Oleksy – zwiększa ryzyko depresji, zachowań kompulsywnych i uzależnień.
Inkluzywność nie dla mężczyzn?
Na samotność mężczyzn mogą mieć wpływ również zmiany społeczne, w efekcie których wiele kobiet jest niezależnych finansowo i posiada wyższe wykształcenie. Tym samym ich oczekiwania życiowe – również względem potencjalnych partnerów – mogą być wyższe. Mężczyźni w gorszej sytuacji finansowej, słabiej wykształceni czy z mniej imponującymi karierami zawodowymi mogą czuć, że nie mają szans na związek. Nie pomaga również fakt, że mężczyźni rzadziej niż kobiety budują bliskie, przyjacielskie relacje. To sprawia, że w momencie, gdy czują się samotni, a na dodatek nie pracują i nie studiują, nie mogą liczyć na emocjonalne wsparcie ze strony innych osób.
Dr Oleksy zwraca również uwagę na szerszy, społeczno-polityczny kontekst braku poczucia autentyczności wśród młodych mężczyzn. Chodzi o dyskurs publiczny, w którym narasta polaryzacja polityczna i kulturowa między kobietami a mężczyznami.
– W debacie publicznej obecny jest język wartości progresywnych, takich jak równość płci, dekonstrukcja tradycyjnych ról społecznych czy promowanie emocjonalnej otwartości u mężczyzn. Choć te zmiany mają na celu tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa, dla niektórych młodych mężczyzn mogą być źródłem dezorientacji, a nawet wyobcowania. Nie chodzi przy tym o opór wobec zmian samych w sobie, ale raczej o poczucie, że ich własne doświadczenia – takie jak frustracja z powodu samotności, brak sukcesów relacyjnych, trudności z wyrażaniem emocji – są często pomijane, bagatelizowane lub oceniane z góry […] Oczywiście należy pamiętać, że zrozumienie tego zjawiska nie oznacza rezygnacji z równościowych zmian w społeczeństwie – wyjaśnia badacz.
W stronę czułości i wrażliwości
Pozostaje więc pytanie – co zrobić, by mężczyźni znowu poczuli się na miejscu w rzeczywistym świecie? Choć to złożona, wielowymiarowa kwestia, to – jak zwraca uwagę dr Oleksy – kluczowe jest pytanie o zmianę modelu tradycyjnej męskości. Nie chodzi o odrzucanie męskości, ale jej redefinicję – tak by w pojęciu tym znalazło się miejsce nie tylko na bycie silnym, ale też emocjonalnym, wrażliwym, czułym i zależnym od innych.
Zdaniem badacza z UW, odejście od tradycyjnego modelu męskości może sprawi, że młodzi mężczyźni poczują się lepiej „sami ze sobą”, ale również bardziej „u siebie” w świecie offline.
– Badania pokazują, że mężczyźni, którym są bliższe alternatywne – np. inkluzywne lub troskliwe – modele męskości, rzadziej przejawiają postawy seksistowskie, rzadziej doświadczają objawów depresyjnych i częściej tworzą satysfakcjonujące relacje – wyjaśnia dr Oleksy.
Jak przekonują psycholodzy, dzięki tym zmianom możliwe stanie się budowanie bardziej otwartego i wspierającego społeczeństwa, w którym mężczyźni nie będą musieli udowadniać swojej wartości przez siłę, dominację czy sukces relacyjny. Przeciwnie – chodzi o to, by mogli być po prostu sobą, bez lęku przed oceną i odrzuceniem.
Czytaj więcej na: serwisnaukowy.uw.edu.pl
dr Tomasz Oleksy, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad relacjami człowieka z otoczeniem – zarówno fizycznym, jak i cyfrowym – koncentrując się na przywiązaniu do miejsc, migracjach do przestrzeni wirtualnych oraz wpływie technologii na tożsamość i relacje społeczne.
Materiał Partnera
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Samotność nie jest jedynie nieprzyjemnym uczuciem – ma realny, fizjologiczny wpływ na zdrowie i życie. Wywołuje przewlekły stres, a ten m.in. osłabia układ odpornościowy i zwiększa podatność na choroby układu sercowo-naczyniowego czy schorzenia neurologiczne. U osób przewlekle samotnych zwiększa się nawet prawdopodobieństwo nagłej śmierci. A współcześnie na poczucie izolacji najbardziej narażeni są młodzi mężczyźni.
Z raportu Instytutu Pokolenia „Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków” (2022) wynika, że wysokiego poziomu samotności doświadcza 55% Polaków do 24. roku życia oraz 53% w wieku 25–34 lat. W przypadku kobiet odsetki są wyraźnie niższe – wynoszą odpowiednio 38% i 41%. Jeszcze wyraźniej problem ten rysuje się wśród młodych mężczyzn: aż 65% z nich w wieku 25–34 lat i 57% poniżej 24. roku życia osiągnęło wynik powyżej średniej krajowej na skali samotności. Choć wzrost poczucia izolacji był obserwowany już na początku XXI wieku, momentem jego gwałtownego nasilenia stała się pandemia. W całej Unii Europejskiej odsetek osób deklarujących samotność wzrósł z 12% w 2016 roku do 25% w roku 2020 – a najwyższe wartości odnotowano wśród osób w wieku 18–25 lat. To zjawisko pogłębiają nie tylko przemiany kulturowe i społeczne, ale również coraz silniejsza obecność technologii w codziennym życiu.
Lato się kończy, ale nadal są w cenie są city breaki, krótsze i dłuższe urlopy, wakacje. Uciekamy z betonowych p...
Eye-tracking – śledzenie ruchu gałek ocznych – zrewolucjonizował marketing, medycynę, sport i projektowanie inte...
Głośno ostatnio się zrobiło o jachtach kupowanych za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Te historie przykrywa...
Zmiany zachodzące w klimacie wpływają na populację organizmów tworzących fitoplankton. Najnowsze badanie sugeruj...
Angielscy naukowcy przeprowadzili eksperyment, który może okazać się przełomowy dla ustalenia pochodzenia życia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas