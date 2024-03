Ambasador nie stawił się jednak w MSZ, mimo że zwyczaj dyplomatyczny nakazuje, by w przypadku wezwania do resortu spraw zagranicznych kraju przyjmującego, dyplomaci stawiali się w MSZ kraju-gospodarza (choć kwestii tej nie reguluje Konwencja wiedeńska). Andriejew tłumaczył, że strona polska może przekazać notę protestacyjną pocztą, mówił też, że poprzednim razem, gdy wezwano go do MSZ w związku z naruszeniem przez rosyjską rakietę polskiej przestrzeni powietrznej, nie przedstawiono mu żadnych dowodów na to, że do takiego naruszenia doszło.



26 marca Andriejew opuścił teren Polski i wyjechał do Rosji. Powrócić na terytorium Rzeczpospolitej ma 4 kwietnia.



Sondaż: 3/4 osób z wykształceniem zawodowym chce wydalenia ambasadora Rosji

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy, ich zdaniem, Polska powinna wydalić ambasadora Rosji. Oznaczałoby to bądź obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych z Rosją (do poziomu chargé d'affaires), bądź zerwanie relacji dyplomatycznych.



Na tak zadane pytanie 59,1 proc. badanych odpowiedziało „tak”.