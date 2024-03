Polityka migracyjna. Gościnność Niemców dobiega końca

– To nic innego jak wyzysk w warunkach pracy przymusowej. Celem całej polityki azylowej jest zmniejszenie atrakcyjności Niemiec dla uchodźców i imigrantów. Presję na ten kierunek wywiera chadecka opozycja, a zwłaszcza bawarska CSU. To polityczna kalkulacja obliczona na zmniejszenie poparcia dla radykalnie antyimigranckiej Alternatywy dla Niemiec – mówi „Rzeczpospolitej” Andrea Kothen z organizacji Pro Asyl.

PAP

Jej zdaniem nie jest przypadkiem, że CDU wywiera presję zwłaszcza w Turyngii, starając się skłonić rząd krajowy, aby wprowadził ograniczenia dla przybyszów. We wrześniu odbędą się tam wybory do parlamentu krajowego. W sondażach prym wiedzie AfD i jej skrajnie radykalny przywódca Björn Höcke z poparciem ponad 30 proc. CDU może liczyć na wsparcie w granicach 20 proc.

Świadczenia nie w gotówce, a na karcie płatniczej

Równocześnie w wielu powiatach we wschodnich landach wprowadzana jest pośpiesznie praktyka zastępowania wypłaty świadczeń pieniężnych w gotówce kartami płatniczymi. Zamiast mniej więcej 200 euro w gotówce uchodźcy otrzymują karty, za pomocą których mogą dokonywać na danym terenie zakupów towarów codziennego użytku. Ma to zapobiec wysyłaniu przez beneficjentów pieniędzy dla rodzin za granicą.

– Tam, gdzie to wprowadzono, czyli w niektórych powiatach z inicjatywy starostów, liczba osób ubiegających się o azyl spadła z dnia na dzień – twierdził niedawno w Bundestagu Friedrich Merz, szef CDU. Tego rodzaju praktykę wspiera trzy czwarte niemieckich obywateli, co wynika z sondażu instytutu INSA dla „Bild am Sonntag”. 82 proc. opowiada się za obowiązkiem pracy dla uchodźców.