Protest w Berlinie. „Zapora ogniowa” przeciw ekstremistom

Niezdecydowani poprą AfD?

Czy nastąpią zmiany na scenie politycznej? Lewandowsky nie dostrzega jeszcze żadnych widocznych zmian, jeśli chodzi o preferencje partyjne. – Obecne wahania w sondażach nadal mieszczą się w normalnym zakresie wahań statystycznych i niekoniecznie powinny być postrzegane jako efekt protestów – ocenia. Badacz uważa nawet, że demonstracje „mogą mieć negatywny wpływ i skłonić niektórych niezdecydowanych wyborców do poparcia AfD”.

W związku z tym Lewandowsky ostrzega przed wygórowanymi oczekiwaniami do co oddziaływania protestów na najbliższe wybory w czerwcu (wybory europejskie; wybory lokalne w ośmiu krajach związkowych) i wrześniu (wybory regionalne w Saksonii, Turyngii i Brandenburgii). – Jeśli do tego czasu demonstracje ponownie ucichną, ich efekt, jeśli w ogóle istnieje, może wygasnąć – mówi politolog.

Krytyka ze strony środowisk migracyjnych

Wielu z uczestników sobotniej demonstracji to osoby o korzeniach migracyjnych. – Chcemy dać sygnał solidarności i pokazać, że jesteśmy przeciwko dyskryminacji. I że uważamy, iż byłoby lepiej, gdyby społeczeństwo nadal było różnorodne – powiedział agencji DPA 36-letni Serkan Bingöl, nauczyciel w szkole średniej, który przybył z grupą uchodźców.

W minionych tygodniach duże firmy wyraźnie ukazywały w mediach społecznościowych lub w reklamach, jak bardzo są zależne od imigracji na niemiecki rynek pracy. Duże organizacje społeczne z wieloma współpracownikami o pochodzeniu migracyjnym informują o szczególnie dużym zainteresowaniu mobilizacją przeciwko skrajnej prawicy.

Jednak środowiska migracyjne krytykują również to, że tyle czasu musiało minąć, aby doszło do tak licznych demonstracji przeciwko prawicowemu ekstremizomowi i ksenofobii. Politolog Lewandowsky rozumie tę krytykę. – To zawsze był problem, że o migrantach mówimy głównie w negatywnym kontekście, takich jak uchodźctwo czy problemy społeczne. Nie jest zaskoczeniem, że migranci również krytykują to w obliczu aktualnej fali demonstracji – mówi.