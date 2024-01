Najnowszy sondaż. AfD z coraz mniejszym poparciem w Niemczech

- Wszyscy jako społeczeństwo, ale także jako gospodarka i my jako firmy musimy bronić naszych wartości i wziąć na siebie odpowiedzialność - powiedziała we wtorek Hildegard Müller, prezes stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego Verband der Automobilindustrie (VDA), która zabrała głos podczas otwarcia dorocznej konferencji stowarzyszenia.

Zdaniem Müller, AfD odstrasza "zagranicznych wykwalifikowanych pracowników i inwestorów". Prezes VDA oceniła, że popularność takiej partii jak AfD zaszkodziłaby reputacji Niemiec jako kraju eksportującego.

Alternatywa dla Niemiec drugą siłą polityczną w Niemczech

Alternatywa dla Niemiec została założona w 2013 roku. Partia zajęła pierwsze miejsce w ostatnich sondażach we wszystkich trzech krajach związkowych we wschodnich Niemczech, w których w tym roku odbędą się wybory. W całych Niemczech notowania AfD rosły we wszystkich sondażach od połowy 2022 r. do przełomu 2023 i 2024 roku.

W ubiegłą niedzielę protesty przeciwko AfD odbyły się w Berlinie, Monachium, Kolonii, a także we wschodnich Niemczech, bastionie AfD - w Lipsku i Dreźnie. W wielu miejscach frekwencja na protestach była znacznie wyższa od spodziewanej - odnotowywała agencja Reutera. W Monachium w demonstracji wzięło udział ok. 100 tys. osób - podawała policja. Z kolei organizatorzy twierdzili, że demonstrowało nawet 200 tys. osób.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier określił ogólnokrajowe protesty przeciwko prawicowemu ekstremizmowi jako oznakę siły społeczeństwa, wezwał też do stworzenia sojuszu "wszystkich demokratów". - Pokażmy, że razem jesteśmy silniejsi - dodał.