Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Bez AfD i Rosji

„Iran i Rosja nie gotowe do negocjacji”

Na konferencji w hotelu Bayerischer Hof w Monachium w tym roku oczekuje się ponownie około 50 szefów państw i rządów, oraz około 100 ministrów. Podobnie jak w zeszłym roku, nie zostały zaproszone rządy Rosji i Iranu.

Heusgen odniósł się, do słów rosyjskiego prezydenta sprzed kilku dni, który powiedział, że jest chętny do negocjacji, ale nie z obecnym rządem Ukrainy. „To oznacza brak poważnej gotowości do rozmów” – stwierdził Heusgen. „I właśnie dlatego powiedzieliśmy, że nie zaprosimy rządu rosyjskiego, ale zapraszamy Rosjan z organizacji pozarządowych i polityków na wygnaniu”, podkreślił Heusgen. Podobnie postąpił on już w zeszłym roku podczas pierwszej konferencji po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jak dodał, „w przypadku Iranu słyszymy zarówno od niemieckiego rządu, jak i od Amerykanów, że nie istnieje żadne zainteresowanie rozmowami. Dlatego na obecnym etapie zapraszamy tylko Irańczyków z organizacji pozarządowych”.