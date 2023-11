Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega: W niektórych miejscach spaść może do 20 cm śniegu

Nadchodzące dni będą coraz bardziej zimowe. Synoptycy IMGW przewidują, że pogoda w tym tygodniu będzie na ogół zmienna. Niemal każdego dnia mogą wystąpić opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Śnieg może pojawić się także tam, gdzie jeszcze dotychczas nie dotarł. W niektórych regionach kraju spaść go może nawet 15 centymetrów. Temperatura powietrza będzie zaś zróżnicowana – najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, a najcieplej na północnym zachodzie i zachodzie.

Jaka będzie pogoda w Polsce w nadchodzących dniach? IMGW wyjaśnia

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodnie. Zdecydowanie więcej chmur będzie tylko we wschodniej połowie kraju oraz w górach i tam mogą wystąpić słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od –4°C na Suwalszczyźnie i w dolinach Karpackich do 2°C na południowym zachodzie i 4°C lokalnie nad morzem. Wiatr na zachodzie kraju na ogół słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Na południowym wschodzie okresami możliwy wiatr porywisty. Wysoko w górach porywy wiatru będą powodować zamiecie i zawieje śnieżne – czytamy.

We wtorek oraz w środę najbardziej obfitych opadów śniegu spodziewać się można na południu, południowym zachodzie oraz na południowym wschodzie kraju. Śnieg padać będzie tam przez wiele godzin bez przerwy, przez co dojść może nawet do paraliżu na drogach – podaje portal twojapogoda.pl.

We wtorek niemal w całym kraju zachmurzenie będzie duże bądź całkowite. Jedynie na północnym wschodzie Polski możliwe większe przejaśnienia. Wystąpią opady śniegu, na południowym zachodzie – okresami dość intensywne. Możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu całej doby o 15 cm do 20 cm. Na północnym zachodzie kraju początkowo możliwe są zaś przelotne opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od –3°C na północnym wschodzie do 0-1°C w południowej połowie kraju i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni, tylko na wschodzie początkowo z kierunków wschodnich. Noc z wtorku na środę ma być mroźna – zwłaszcza na północnym wschodzie oraz w górach, gdzie temperatura minimalna spadnie do –8°C, –9°C.