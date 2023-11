Pogoda w Polsce: W weekend zrobi się chłodniej. IMGW wydało alerty

W najbliższym czasie jesienna pogoda szybko zmieni się w zimową. Zmiana ta obejmie cały kraj. Według informacji TVN Meteo, w nadchodzących dniach czekać ma nas spadek temperatury. Choć w piątek silny wiatr będzie powoli odpuszczał, to zrobi się wyraźnie chłodniej. W ciągu dnia w całym kraju będzie kilka stopni powyżej zera, a w nocy temperatura spadnie. Mróz i opady śniegu przeniesie niż Niklas. Jak zapowiadają synoptycy, że taka aura utrzyma się w nadchodzących dniach.

Reklama

Pogoda w Polsce. Wiatr odpuści, ale zrobi się chłodniej

W kolejnych dniach czekać ma nas prawdziwa zima – to efekt niżu Niklas, który wędruje do nas znad Rosji i sprowadzi do Polski chłodniejsze powietrze z Arktyki. Porywy wiatru będą silne na Wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, gdzie sięgną do 90 km/h. W głębi kraju wiatr wyraźnie zaś osłabnie – porywy nie powinny przekroczyć 65 km/h. Jak podkreślają eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wiatr będzie zachodni, jedynie na Wybrzeżu nadal północno-zachodni.

W piątek czekają nas też opady. Wraz ze spadkiem temperatury, deszcz na coraz większym obszarze będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem. Od wieczora także w sam śnieg. Największych opadów można spodziewać się w Sudetach – do 10-15 mm. Przybędzie tam 15 cm śniegu. W Karpatach zaś – 10 cm - podaje serwis Twojapogoda.pl.

W piątek w niemal całym kraju obowiązują także alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniami. IMGW zaznacza, że niebezpiecznie na drogach i chodnikach będzie przez cały dzień.