Nutrie w Rybniku. Kiedyś były maskotkami miasta, dziś trzeba się ich pozbyć

Czytaj więcej Nauka Gatunki inwazyjne niszczą florę i faunę Europy Od azjatyckiego komara tygrysiego po rdestowiec ostrokończysty i rybkę babkę - gatunki inwazyjne sieją na naszym kontynencie zniszczenia warte ponad 12 mld euro rocznie - wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

Nutria – gatunek inwazyjny

Nutria amerykańska to gatunek gryzonia z podrodziny kolczaków w rodzinie kolczakowatych. W niektórych ujęciach systematycznych jest jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem rodziny nutriowatych.

To obcy gatunek inwazyjny, który do naszego środowiska został uwolniony przypadkowo, w wyniku ucieczki z hodowli. Do Europy gatunek ten trafił z Ameryki Południowej na początku XX wieku jako zwierzę futerkowe. Roślinożerne nutrie usuwają więcej roślin wodnych, niż potrzebują do zaspokojenia swoich potrzeb żywieniowych. Szczególne zagrożenie stanowią dla ekosystemów bagiennych i podmokłych.Niszczenie roślinności wodnej przez te zwierzęta może także spowodować zmniejszenie możliwości gniazdowania zagrożonych gatunków ptaków.