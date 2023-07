Inflacja w USA. Mniej w amerykańskich koszykach

Polityczne znaczenie inflacji w USA

Jednak prezydent Joe Biden stara się skupić na tendencjach spadkowych inflacji i wykorzystać je na swoją korzyść. Biały Dom przypisuje spowolnienie inflacji jego polityce „Bidenomics”.

– Jeżeli zdefiniujemy Bidenomics jako szacunek do niezależności Federal Reserve i nieingerowanie w decyzje Fed, nawet jeżeli nie są popularne, to możemy pogratulować Bidenowi – czytamy w komentarzu w „Washington Post”. Rzeczywiście, w przeciwieństwie do poprzednika, który wywierał presję na Radę Polityki Pieniężnej, prezydent Joe Biden nie ingerował w politykę Fedu, który od marca 2022 podniósł stopy procentowe dziesięć razy w zamiarze zapanowania nad popytem, co w teorii stopuje inflację. Do tego Ameryka odnotowuje niskie bezrobocie na poziomie 3,6 proc., co znacznie uspokoiło ekonomistów, którzy od ponad roku straszyli recesją.

Takie doniesienia gospodarcze to oczywiście wielka ulga dla Bidena. Republikanie od miesięcy nie zostawiają na nim suchej nitki, zarzucając mu, że wysokie ceny najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak benzyna, produkty spożywcze, prąd czy gaz, to zasługa jego 1,9-bilionowego pandemicznego pakietu pomocowego oraz parcia w stronę ochrony środowiska i poprawy infrastruktury w ramach Inflation Reduction Act.

– Bidenomics nadal słono kosztuje Amerykanów. Ceny są o wiele wyższe niż wtedy, gdy Biden obejmował urząd – powiedział w oświadczeniu przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy. Te argumenty padały na podatny grunt wśród republikańskich wyborców podczas ubiegłorocznych wyborów połówkowych. Sondaż AP VoteCast pokazał, że 54 proc. wyborców obwiniało Bidena za wysoką inflację. Jako że dotyka bezpośrednio każdego mieszkańca Ameryki, inflacja będzie nadal jednym z głównych czynników wpływających na decyzje wyborcze Amerykanów w 2024 r.

Niemniej jednak komentatorzy zauważają, że w miarę jak inflacja będzie się stabilizować w okolicach oczekiwanych 2 proc., republikanie stracą jeden z największych argumentów w walce politycznej. – To sytuacja potencjalnie dla nich niebezpieczna politycznie – zauważają komentatorzy w „NY Magazine”.