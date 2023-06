Wielkopolskie: Nie żyje 36-latka. Lekarze odsyłali ją ze szpitala do domu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych, że minister Adam Niedzielski zlecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Rzecznikowi Praw Pacjenta „pilną kontrolę w szpitalach, które odesłały pacjentkę i pośrednio mogły przyczynić się do tragicznego końca tej historii”. Niedzielski podkreślił także, że „każda odmowa przyjęcia pacjenta powinna być zgłaszana do Narodowego Funduszu Zdrowia, który swoimi narzędziami kontrolnymi ma za zadanie wyjaśniać, czy to było uzasadnione”.

Śmierć 36-latki z Jastrowia. Kobieta w złym stanie trafiła do szpitala

Sprawa dotyczy śmierci kobiety, której historię opisał portal zlotowskie.pl. 36-latka pochodząca z Jastrowia w województwie wielkopolskim na początku czerwca poczuła się bardzo źle, w związku z czym udała się na Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala w Złotowie. Pacjentka miała w ogóle nie zostać zbadana przez lekarzy. Zamiast tego, odesłano ją do domu.

Wówczas kobieta zdecydowała się na wizytę u lekarza POZ, który zlecił jej wykonanie badań krwi. Ze względu na to, że wynikało z nich, że 36-latka ma bardzo niską hemoglobinę, kobieta dostała skierowanie do szpitala. Na SOR-ze w Pile lekarze – kiedy kobieta zasłabła – zalecili jej terapię hormonalną, a następnie wypisali do domu. Z czasem 36-latka czuła się jednak coraz gorzej – z gorączką ponownie trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Pile, ale niestety nie została przyjęta na oddział.