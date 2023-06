Rośnie liczba samobójstw młodych w USA. Możliwy powód? Lockdowny i telefony komórkowe

Dlaczego rośnie liczba osób popełniających samobójstwo? Raport CDC nie podaje przyczyn wzrostu liczby prób samobójczych.

Cytowani przez ABC eksperci badający czynniki ryzyka samobójstw i depresji wśród nastolatków i młodych dorosłych twierdzą, że wzrost liczby samobójstw spowodowany jest różnymi przyczynami, w tym stresem, mediami społecznościowymi i pandemią.

W rozmowie z ABC News dr Ajit Jetmalani, profesor psychiatrii na wydziale psychiatrii dzieci i młodzieży w Oregon Health & Science University School of Medicine zwrócił uwagę, że ok. 2010-2011 r. popularne stały się smartfony oraz aplikacje do mediów społecznościowych.

Jetmalani dodał, że badania pokazały, że pewna grupa młodzieży uzależniła się od sprawdzania powiadomień na swych telefonach komórkowych, a wśród tych osób obserwuje się upośledzenie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

- Dzieciaki po prostu sprawdzają, sprawdzają i sprawdzają (telefony - red.) i coraz bardziej oddalają się od rzeczy, które budują odporność, czyli tak naprawdę związków - zaznaczył dodając, że ciągłe sięganie po telefon ma u tych osób charakter nałogu, który jest czynnikiem napędzającym obniżenie nastroju i wzrost lęku.