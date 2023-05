Bodnar o śmierci 8-letniego Kamila: Stworzono atmosferę, że rodzina najważniejsza

Powstała pewna atmosfera. Rodzina najważniejsza, prawa rodziców i wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami - jeszcze ważniejsze Prof. Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich

- Fundamentalny moment to ten co zrobić z rodziną i czy podjąć decyzję o odebraniu dzieci. Uważam, że osobom, które funkcjonują w systemie brakuje poczucia, że jeśli podejmą takie decyzje, to organy państwa będą za nimi stały, że nie będą za takie decyzje krytykowani - mówił też Bodnar.

- Ponieważ to jest tak trudna decyzja to politycy grają także taką monetą. W 2015 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił, że zostanie przyjęta ustawa - i ona została przyjęta - o zakazie odbierania dzieci z powodu biedy. Jedna historia posłużyła narracji, że dzieci są w Polsce odbierane z powodu biedy. Ówczesny rzecznik praw dziecka, Marek Michalak mówił, że to nieprawda, że w Polsce dzieci są odbierane z powodu biedy. Większość przypadków to przemoc, alkoholizm i zaniedbania dzieci - przypominał były rzecznik praw obywatelskich.

- Powstała pewna atmosfera. Rodzina najważniejsza, prawa rodziców i wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami - jeszcze ważniejsze. Prawo do tego, aby - może nie tyle ustanowienie w przepisach, ale słowach polityków - można było dzieci karcić, też dopuszczalne. I to stworzyło określoną atmosferę, w której funkcjonujemy i w której funkcjonują również sądy - podsumował.