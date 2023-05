Nie żyje Jerzy Redlich, dziennikarz, tłumacz, współtwórca "Listów o gospodarce"

Jerzego Redlicha żegna na stronie "Nowoj Polszy" Witalij Portnikow, ukraiński publicysta i dziennikarz, także korespondent Radia Swoboda.



"Jeśli legendarny Jerzy Pomianowski był duszą „Nowoj Polszy”, to jego zastępca Jerzy Redlich był prawdziwym motorem publikacji. Jego długoletnia praca korespondenta w Moskwie – powiedziałbym, że bez złudzeń – pozwoliła zachować prawdziwie wizjonerską pozycję pisma w latach, gdy Polska z „kraju braterskiego” dla sąsiadów ze wschodu zmieniała się w demokratyczne państwo europejskie z własną tradycją kulturową i historyczną" - pisze Portnikow.

"W czerwcu 2002 roku w krótkim eseju biograficznym do mojego programu o Jerzym Gedroyciu Redlich napisał: „Gedroyc i jego „Kultura” uparcie twierdzili, że prawdziwe zbliżenie nastąpi dopiero wtedy, gdy Rosjanie, Ukraińcy i Polacy poznają się jak najlepiej, bo ignorancja rodzi wrogość, arogancję i kompleks niższości". Pismo to było chyba jedyną polską publikacją, całkowicie wolną od uprzedzeń w stosunku do sąsiadów, narodów, przewyższających Polaków wielkością. "Giedroici" zawsze dostrzegali siłę i słabość tych narodów, ale jednocześnie podkreślali potrzebę odważnego pojednania Polaków z nimi. To jedno z najważniejszych przymierzy redaktora „Kultury”. Odważne pojednanie było twórczym i profesjonalnym credo Jerzego Redlicha" - napisał Witalij Portnikow.

Jerzy Redlich był mężem Krystyny Kurczab-Redlich, dziennikarki i reportażystki, autorki m.in. biografii Władimira Putina "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina".