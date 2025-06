Nie wszystkie wykłady miały skrajnie antysemicki charakter. Jednak pojawiły się też takie wątki. – Dzisiaj będziemy mówić o tym, co w Talmudzie jest niegodnego, co czyni z Talmudu księgę, której cywilizowani ludzie nie mogą akceptować – zaczął swoje wystąpienie Przemysław Holocher. A Leszek Żebrowski wywodził, że za antysemityzm odpowiadają Żydzi. – To oni niech się tłumaczą, że wyprodukowali antysemityzm przez swoje działania. To nie my mamy się wstydzić. Powinni się wstydzić oni – podkreślił.

Większość prelegentów sobotniej imprezy już wcześniej była znana ze swoich antysemickich poglądów

Największe kontrowersje mogło budzić wystąpienie prof. Jerzego Roberta Nowaka. – Były w obozach tak zwane Sonderkommando (złożone z Żydów – red.), które służyły do palenia Żydów zamordowanych w komorach gazowych. I co się okazuje, członkowie Sonderkommando gwałcili kobiety, trupy kobiet. Były tam rzeczy niesamowite, wstrętne – mówił. Dodawał, że w czasie wojny nie było słynnej dziś solidarności żydowskiej, a wręcz przeciwnie: „wydawanie na śmierć”, „mordowanie”, „rabowanie” i „gwałcenie” swoich rodaków i rodaczek przez policjantów żydowskich.

Warszawski ratusz twierdzi, że od lat nie może odzyskać lokalu przy ul. Freta od najemcy

– Dobór tematów i mówców świadczy o zamierzonym, jednoznacznie antysemickim charakterze – ocenia prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej. A jak wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”, miało to miejsce w lokalu należącym do miasta, a konkretnie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście.

Potwierdza to rzecznik dzielnicy Śródmieście Mateusz Węgrzyn i zaznacza, że „z oczywistych względów nie ma zgody miasta na wydarzenia, w czasie których głoszone są teorie i hasła mogące nosić znamiona mowy nienawiści czy dyskryminacji”.