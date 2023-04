W związku z niekontrolowanym napływem taniego zboża z Ukrainy do Polski i spadkiem cen zboża w Polsce, co doprowadziło do protestów rolników rząd, po pilnym posiedzeniu Rady Ministrów 15 kwietnia, zdecydował, że do końca czerwca żywość produkowana w Ukrainie nie może być importowana do Polski – czasowy zakaz przywozu objął zboża, mięso, mleko, jaja, owoce i warzywa. Podobną decyzję podjęły niemal w tym samym momencie Węgry, które zasugerowały też, że zakaz może zostać przedłużony i obowiązywać po 30 czerwca, jeśli UE nie podejmie działań mających chronić węgierskich rolników. Po kilku dniach na wprowadzenie podobnego zakazu zdecydowała się Słowacja, a także Bułgaria. Rumunia jako jedyny kraj UE, z którym Ukraina ma granicę lądową, nie zdecydowała się na taki krok, ale zapowiedziała cotygodniowe konsultacje ze stroną ukraińską, aby zmniejszyć ilość produktów żywnościowych napływających do kraju z Ukrainy.



"Rzeczpospolita" ujawniła, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. mieszania zboża z Ukrainy, sprowadzanego do Polski jako tzw. zboże techniczne (takie zboże nie było kontrolowane na granicy) z polskim zbożem i sprzedawania go polskim młynom.

Żywność z Ukrainy zaczęła być sprowadzana do krajów UE bez cła od wiosny 2022 roku. Decyzja o zwolnieniu ukraińskich produktów z cła miała ułatwić funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki w warunkach wojennych oraz umożliwić eksport ukraińskiej żywności do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki - zwłaszcza do czasu, gdy Rosjanie blokowali szlak transportowy przez Morze Czarne. Ten ostatni, na mocy tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca 2022 roku, został odblokowany. Jednak porozumienie w tej sprawie obowiązuje jedynie do 18 maja i - choć może zostać przedłużone - to jednak Rosja stawia warunki, od których uzależnia wydanie zgody na przedłużenie porozumienia i nie wyklucza, że po 18 maja porozumienie wygaśnie.

Wzrost dopłaty do oleju napędowego, wyrównanie dla sprzedających pszenicę i kupujących nawozy w okresie, gdy były one najdroższe w związku ze wzrostem cen gazu - takiej pomocy rząd Mateusza Morawieckiego zamierza udzielić rolnikom w związku z kryzysem zbożowym. Minister rolnictwa zapowiedział, że rząd chce ściągnąć z rynku 4 mln ton pszenicy. Pomoc polskiego rządu dla rolników ma kosztować ok. 10 mld zł.

Po rozmowach między stroną ukraińską a polskim rządem osiągnięto porozumienie na mocy którego tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę został wznowiony o północy w piątek. Elementem porozumienia jest wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantują, że żadna tona zboża z Ukrainy nie zostanie w Polsce. Transporty mają być konwojowane, wprowadzone mają zostać również plomby z systemem GPS pozwalające na monitorowanie tego, gdzie znajduje się zboże.