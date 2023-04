Morawiecki mówi o pomocy dla rolników. Minister rolnictwa mu dziękuje

- Bruksela jest oczywiście ważna, ale ta bieżąca pomoc to jest pomoc państwa polskiego. Gdyby każdy rolnik miał pytać unijnych urzędników kiedy ma zasiać, a kiedy zebrać plony, to wszyscy poszliby z torbami - mówił też premier.

Jak rząd chce pomóc polskim rolnikom?

- Obecny problem, problem ze zbytem zboża na rynku rolnym jest problemem szczególnym. Dlatego dziś na Radzie Ministrów podjęliśmy szereg decyzji, które pomogą rolnikom. Po pierwsze podnosimy kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego - ze 1,20 zł do poziomu 1,46 zł. Występujemy od razu do KE o zgodę na przeznaczenie kolejnych 56 gr na dopłatę do litra oleju napędowego - ogłosił Morawiecki.

Czytaj więcej Polityka Balazs: PiS musi zważyć czy opłaca mu się odwołać komisarza Wojciechowskiego Rolnicy już w ciemno nie wierzą rządowi. Nie wydaje mi się, żeby rolnicy dali się nabrać po raz kolejny - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Artur Balazs, były minister rolnictwa.

- W zeszłym roku był to złoty, my chcemy dać 2 złote, o 100 proc. chcemy zwiększyć dopłaty do oleju napędowego. Potężny koszt dla budżetu, ale bardzo ważne dla ustabilizowania sytuacji. Po drugie za paliwo zakupione od 1 lutego do 31 lipca każdy rolnik otrzyma dodatkową pomoc - to jest to co powiedziałem, 54 grosze na litr oleju napędowego. Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia. Dzięki naszym rozwiązaniom żniwa mogą być tańsze - dodał.

- Po trzecie precyzujemy warunki pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku zawirowań na rynku zboża w związku z wojną na Ukrainie. Rolnicy, którzy sprzedają pszenicę lub kukurydzę w terminie od 1 grudnia ubiegłego roku do 14 kwietnia tego roku otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową i zagwarantuje wyższą opłacalność całej produkcji rolnej - ogłosił Morawiecki. Jak sprecyzował potem minister Telus rząd będzie dopłacał rolnikom 2 200 zł do hektara pszenicy, w oparciu o wyliczenie, że średni plon z hektara to 5,5 tony pszenicy.