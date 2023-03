29 stycznia 2023 roku, pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie”, odbył się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki była walka z sepsą. Po raz pierwszy w swojej historii WOŚP zagrała dla pacjentów i pacjentek wszystkich grup wiekowych.

31. Finał zgromadził 120 tysięcy wolontariuszy w 1653 sztabach, z czego 87 znalazło się poza granicami Polski w 25 państwach na czterech kontynentach.

Jak poinformował dziś Owsiak, ostatecznie WOŚP zebrała 243 259 387,25 zł – to nowy rekord i wynik wyższy o niemal 20 mln złotych od ubiegłorocznego, który także był rekordowy. - To nowy rekord WOŚP. Wynik jest o blisko 19 milionów wyższy niż w poprzednim roku - powiedział Jurek Owsiak. Przypomnijmy, że w 2022 roku Orkiestra zebrała 224 mln zł, a w 2021 roku - 210 mln zł

Jerzy Owsiak podziękował wszystkim zaangażowanym w 31. Finał oraz poinformował, że najbliższe zakupy fundacja rozpocznie już w maju.

Podczas konferencji szef WOŚP nawiązał także do tegorocznego celu. - Sepsa to nie jest choroba, a stan pacjenta - powiedział. - Od szybkiej diagnostyki zależy to, czy uda się mu pomóc - wskazał Owsiak. Szef fundacji dodał, że ta skupi się na sprzęcie, który pozwoli na skuteczną i szybką diagnostykę sepsy - zaznaczył.

Jak dodał Owsiak, fundacja otrzymała zapotrzebowanie na sprzęt od ponad 200 szpitali. Ma to pochłonąć ponad 200 mln zł. - Najbliższe zakupy rozpoczniemy już w maju, według przyjętych przez nas jasnych zasad konkursowych - podkreślił.

Jurek Owsiak, na zakończenie Finału 29 stycznia, informował, iż granie zakończyło się z deklarowaną kwotą: 154 606 764 zł. Była to najwyższa deklarowana kwota w dotychczasowej historii Fundacji.