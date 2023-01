Trwa 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulice nie tylko polskich wsi, miast i miasteczek wyszło ponad 120 tys. wolontariuszy. Zbiórki odbywają się także w internecie, gdzie zorganizowano nie tylko wirtualne eSkarbonki, ale też wiele licznych aukcji.

Podobnie jak w latach poprzednich WOŚP wsparła para prezydencka. Przekazała na aukcję srebrne spinki do mankietów prezydenta oraz cekinową marynarkę Pierwszej Damy. Agata Kornhauser–Duda była w nią ubrana podczas przedświątecznego spotkania z paniami ambasador i małżonkami szefów misji dyplomatycznych w Polsce w 2019 roku. Do marynarki dołączona jest także fotografia z tego spotkania z dedykacją małżonki prezydenta RP.

Prezydent ofiarował srebrne spinki do mankietów z orłem ze srebra z malachitem wraz z dedykacją oraz podziękowaniem. Po godz. 11 za oba przedmioty oferowano 2050 zł. Aukcja trwa.

Przewodniczący Platformy Donald Tusk zaprasza na wspólny obiad i spacer po Gdańsku, a dodatkowo zwycięscy licytacji przekaże książkę z dedykacją. - To będzie idealna okazja, aby porozmawiać o tym, co w Polsce powinno być najważniejsze. Spotkanie odbędzie w kultowej gdańskiej restauracji – zapowiada Fundacja WOŚP. Na razie aukcja osiągnęła cenę 120 400 zł.

Także marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wystawił obiad oraz zwiedzanie Izby Wyższej Parlamentu. - Marszałek gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od 31 lat. Od początku wspiera i wspomaga jej ideę. W tym roku po raz czwarty dołącza do grona fundatorów licytowanych nagród. – chwali się Fundacja. Na razie za obiad i spacer z marszałkiem Grodzkim zaoferowano 7 tys. zł.

Dżem senatorski i lektury wybrane przez Hołownię

Wicemarszałek Sejmu z Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty wystawił konstytucje z oryginalnymi podpisami trzech szefów Komisji Konstytucyjnej: Aleksandra Kwaśniewskiego, Włodzimierza Cimoszewicza i Marka Mazurkiewicza. - Może być Twoja – kusi marszałek Czarzasty na Twitterze. Do konstytucji dodaje kawę. Za ten zestaw jak na razie oferowana jest kwota 1469 zł.

Z kolei Senator Marcin Bosacki wystawił kosz z rodzinnym zaprawami w tym dżemem senatorskim, który sam z angrystu czyli agrestu oraz książkę żony Katarzyny oraz kalendarz senatorski z dedykacjami swoją i marszałka Senatu.

A lider Polski 2050 Szymon Hołownia w tym roku ma dwie swoje aukcje na WOŚP. - W jednej - bardziej publicznej - do wzięcia będzie zestaw wybranych (dobranych) przeze mnie dla Zwyciężczyni lub Zwycięzcy lektur na pół roku. Książki jak najbardziej papierowe, z krótkim opisem, osobiście wręczone. – zapowiada Szymon Hołownia.

A w drugiej, która jest kierowana bardziej do znajomych i przyjaciół, wystawia wykonane na zamówienie figurkę Lego z superlimitowanej serii przedstawiającej znanego bałkańskiego selekcjonera. Tadko Doicia - Może rzecz jasna niektórym - tak słyszałem - kojarzyć się z pewnym kujawsko - pomorskim przedsiębiorcą, ale tu mamy jednak zupełnie inne uniwersum: piłka i klocki. Czego więcej w życiu trzeba? – pyta Szymon Hołownia.

Zdradza, że gdy tylko zobaczył inną figurkę Doicia u Przemysława Staronia, nauczyciela i wykładowcy natychmiast zapałał, ale nie zdążył jej wylicytować. - Przemek załatwił więc, że powstała kolejna, z numerem 10., żebym mógł ją sobie wylicytować. Albo żebyście Wy mogli, do czego zapraszam – dodaje lider Polski 2050.

Kup młotek. Bądź jak premier Morawiecki

Na aukcji Allegro oferowany jest też „magiczny młotek od tej słynnej lipnej stępki”. - Chcesz zbudować swój prom? Albo chociaż swoją stępkę? Musisz zacząć od tego narzędzia, którym „kładziono stępkę” pod słynny prom- widmo w Szczecinie zapraszamy – napisał na Twitterze Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski.

Prywatny sprzedawca, który wystawił młotek reklamuje „ – „Bądź jak Premier Morawiecki !!! Poczuj się jak Marek Gróbarczyk !!! Oryginalny młotek wraz z pamiątkową tabliczką z dnia 23 czerwca 2017 roku, którym działacze PiS oraz ich zaproszeni goście stukali w złote nity mosiężnej tabliczki zamocowanej do blachy położonej lipnej "stępki", która to do dziś dnia leży i rdzewieje w Szczecinie, a która co jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tym roku trafi na złom”.

- Młotków tych na zamówienie stoczni MSR Gryfii powstało w sumie kilkadziesiąt sztuk, które następnie rozdano każdemu z uczestników tego propagandowego cyrku zwanego "położeniem stępki". Każdy z obdarowanych stukał następnie tym młotkiem "na szczęście" choć niestety budowa rozpoczęła się i zakończyła jedynie na owej "stępce" - jak pamiętamy nawet nigdy nie wykonano dokumentacji technicznej owego lipnego promu. Niestety ani tabliczki ani złotych nitów już nie ma na "stępce" a ten młotek jest dzisiaj na wagę złota – podkreśla sprzedawca.

Zdradza, że narzędzie przekazał mu wysoki funkcjonariusz partii PIS, z prośbą by go zamiast niego wystawił na Aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dodał w opisie, że nawet w PIS są ludzie co kochają i wspierają WOŚP.

- „Jego prośbę obiecałem spełnić, co niniejszym czynię. Sam tego nie mógł zrobić w obawie przed konsekwencjami. Młotek jest bardzo dobrze wykonany i jest w ładnej drewnianej skrzyneczce. Do młotka i tej szczególnej licytacji dodaję moją honorową obietnicę, że jak znajdzie się tabliczka z nitami to zrobię wszystko by zwycięzca po przyjechaniu do Szczecina mógł w nią puknąć i poczuć to samo uczucie co premier Mateusz Morawiecki czy ówczesny minister GMIŻŚ Marek Gróbarczyk” – dodaje sprzedawca.

Podkreśla, że w Szczecinie mają nadzieję, że stępka przetrwa i zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń jako swoiste ostrzeżenie, że to nie politycy budują statki a prawdziwi stoczniowcy. - Licytuj - kto wie - może i Ty zaczniesz, gdzieś w Polsce budowę swojego promu ! – reklamuje wystawca młotka. Na razie oferowana cena sięga trzech tys. zł.

Jedna z najwyższych cen, bo już 280 100 zł jest oferowana za „magiczny weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską”.

Założyciel InPostu wraz z żoną zapraszają na wspólny weekendowy wyjazd w pewne magiczne miejsce w Europie.

- W trakcie wyprawy nie zabraknie odwiedzin w winnicach, wyszukanych dań, znakomitych win, lokalnych atrakcji oraz obcowania ze sztuką. A wszystko w towarzystwie power couple polskiego biznesu i filantropii – zdradza Fundacja.

Zbiórka na walkę z sepsą

„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!" – to hasło tegorocznego finału. W tym roku Orkiestra zbiera na wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

W ciągu dotychczasowych 30 finałów Fundacji WOŚP udało się zebrać ponad 1,75 mld złotych, za co zostało zakupionych blisko 69 tys. urządzeń. W trakcie ostatniego finału zebrano 224,4. Dziś do godz. 10. 20 zebrano już 39 985 583 złote.