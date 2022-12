Materiał Promocyjny

Od samego początku nowe regulacje budziły wątpliwości z uwagi na niejasny zakres ich zastosowania. Ustawodawca wprowadził szereg nowych pojęć, które do tej pory nie były znane (np. promotor, korzystający, wspomagający, kryterium głównej korzyści podatkowej). Doświadczenia ostatnich 3 lat pokazały, że wielu podatników nie wie, w jakich sytuacjach mogą pojawić się u nich obowiązki z zakresu MDR. Problemy występują również, co do samego procesu raportowania MDR.