Niezwykle silne turbulencje podczas lotu na Hawaje. Do szpitala trafiło 20 osób

Jak informuje CNN, podczas lotu z Phoenix do Honolulu, doszło do poważnych turbulencji. W wyniku zdarzenia co najmniej 36 osób, znajdujących się na pokładzie samolotu linii Hawaiian Airlines, zostało rannych. 20 pasażerów trafiło do szpitala.