Ze specjalnego basenu znajdującego się terenie Muzeum Narodowego w Szczecinie wydobyty został wrak wczesnośredniowiecznej łodzi słowiańskiej pochodzącej z Kamienia Pomorskiego. Łódź zostanie poddana specjalistycznej konserwacji i za 2 lata powróci do Kamienia Pomorskiego. Na działania takie zabytek ten czekał, aż 38 lat.

Wrak wczesnośredniowiecznej słowiańskiej łodzi klepkowej został odkryty 25 lipca 1984 roku podczas usypywania wałów przeciwpowodziowych na północnym brzegu Zatoki Karpinki. Łódź datowana jest na XII - XIII wiek. Prawdopodobnie był to statek handlowy. Zabytek przewieziony został do Szczecina. Od tamtego czasu znajdował się w specjalnym basenie na dziedzińcu Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego.

Z badania IPSOS przeprowadzonego dla Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków wynika, że 85 procent ankietowanych, ocenia, że zabytki „są ważne dla Polski”, a 82 procent, że „są ważne dla miejsca, w którym mieszkam”. Z kolei 78 procent, że zabytki są ważne „dla mnie osobiście”. Aż 87 procent Polaków uważa, że „to szansa dla miejscowości, w której te zabytki się znajdują”. Tyle samo badanych twierdzi, że dobrze zadbane zabytki w ich społecznościach lokalnych przekładają się na szanse rozwojowe, zaś 55 proc. uznaje, że ważna jest ochrona zabytków – szczególnie zaniedbanych, zwłaszcza w okresie PRL-u.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, na zlecenie ministra przygotował kampanię społeczną „Warto inwestować w zabytki”. Przygotowane zostały dwa spoty.

- Z doświadczeń innych krajów wiadomo, że turystyka może być kołem zamachowym gospodarki. Przed pandemią sektor odpowiadał za dochody na poziomie ponad 10 procent światowego PKB. Dziś sytuacja wraca do normy i, wedle szacunków Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC ), w tym roku ten odsetek wzrośnie do ponad 11 procent, co oznacza kwotę 14,6 biliona dolarów. W niektórych krajach turystyka to niemal 20 procent PKB. Warto również zauważyć, że turystyka historyczna przeżywa w ostatnich latach prawdziwy rozkwit, a w Polsce znajduje się ok. 80 tysięcy zabytków nieruchomych – jest to potencjał, z którego żal by było nie skorzystać – uważa dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Minister kultury Piotr Gliński powiedział w trakcie prezentacji tych badań, że rewitalizacji wymagają m.in. niektóre miasta, takie jak Łódź, Wałbrzych, Przemyśl czy Bytom. Zapowiedział utworzenie Agencji Rewitalizacji.