Polska, po uderzeniu niżu Brygida, który przyniósł gwałtowne opady śniegu w niedzielę i poniedziałek, obecnie znajduje się pod wpływem wyżu Julian.



Reklama

Najniższą temperaturę pokazywały w nocy termometry na południu kraju - w Nowym Targu było -19 stopni Celsjusza, w Raciborzu -18 stopni Celsjusza a w Jeleniej Górze -17 stopni Celsjusza. Przy gruncie było nawet -20 stopni Celsjusza.

Czytaj więcej Społeczeństwo IMGW ostrzega: We wtorek w Polsce zawieje i zamiecie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w związku z możliwością wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Żółte alerty obowiązują w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim (w powiatach południowych i centralnych), łódzkim (w powiatach południowo-wschodnich), opolskim (w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim), mazowieckim (w powiatach południowych); dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim; śląskim.

Najniższą temperaturę pokazywały w nocy termometry na południu kraju

Reklama

W środę na południu i w centrum kraju może spaść od 1 do 5 cm śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie poziom od minus 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez ok. minus 4 stopni Celsjusza w centrum kraju do minus 2 stopni Celsjusza na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej.

W czwartek i piątek Polska znajdzie się pod wpływem niskiego ciśnienia, miejscami dojdzie do opadów śniegu. Nocami temperatura będzie spadać poniżej minus 10 stopni Celsjusza.



W sobotę nasz kraj znajdzie się znów pod wpływem wyżu, który przyniesie rozpogodzenia i spadek temperatury - miejscami nocą do mniej niż -15 stopni Celsjusza.