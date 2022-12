Ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami wydano w województwach: warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim; oraz pomorskim, w powiecie nowodworskim.

W tych miejscach zawieje i zamiecie mogą być efektem opadów śniegu połączonych z wiatrem wiejącym z prędkością od 40 do 55 km na godzinę, a w porywach do 85 km na godzinę, z kierunku północnego i północno-zachodniego. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 8 lub 10.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydane zostały dla województw: warmińsko-mazurskiego, we wschodniej części województwa; podlaskiego, dla powiatów: suwalskiego, Suwałki i sejneńskiego. W tych województwach opadom śniegu będzie towarzyszyć północny wiatr wiejący z prędkością do 40 km/h, w porywach do 65 km/h. Alerty będą obowiązywać do godziny 10.

Temperatura maksymalna we wtorek będzie się wahać od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku

IMGW wydał też alerty przed intensywnymi opadami śniegi: w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim (gdzie pokrywa śnieżna, w wyniku opadów, ma zwiększyć grubość o 10-15 cm, a miejscami nawet o 20 cm).

Kolejny alert IMGW dotyczy silnych podmuchów wiatru w województwach: warmińsko-mazurskim (powiat braniewski) i pomorskim (powiat nowodworski, Gdynia, Sopot, Gdańsk, powiat pucki). Wiatr ma wiać tam z prędkością 40-55 km na godzinę, a w porywach do 85 km na godzinę.



Wtorek minie w Polsce pod znakiem pochmurnej pogody. Temperatura maksymalna będzie się wahać od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.