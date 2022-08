Od wielu lat w Japonii trwa spadek spożycia alkoholu. Młode pokolenia Japończyków piją go zdecydowanie mniej niż ich rodzice, a jednocześnie postępuje starzenie się społeczeństwa – z danych wynika, że prawie 1/3 Japończyków ma 65 lat i więcej. Tendencja ta wpływa m.in. negatywnie na dochody związane akcyzą i sprzedażą trunków alkoholowych.

Jak informuje BBC, chcąc odwrócić ten trend, główny urząd podatkowy w Japonii zorganizował konkurs, który ma zachęcić młodych do konsumpcji alkoholu. W ramach "Sake Viva!" osoby w wieku od 20 do 39 lat mają podzielić się pomysłami biznesowymi na pobudzenie zainteresowania alkoholem wśród młodego pokolenia. Uczestnicy konkursu mogą tworzyć klasyczne kampanie reklamowe, ale zachęcono ich także, by korzystali z nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Pomysły zgłaszać można do końca września, a najlepsze z nich zostaną opracowane z pomocą ekspertów.

Dane z japońskiej agencji podatkowej wskazują, że spożycie alkoholu w Japonii spadło ze 100 litrów napojów alkoholowych na osobę w 1995 roku do 75 litrów w 2020 roku. Według „The Japan Times” udział dochodów z akcyzy spadł z 5 proc. w 1980 roku do zaledwie 1,7 proc. w 2020 roku.

Wątpliwości co do przyszłości sprzedaży alkoholu w kraju to nie jedyny problem dla japońskiej gospodarki. Władze obawiają się także o podaż młodszej kadry do niektórych zawodów oraz o to, że w przyszłości zabraknie młodych, którzy będą mogli poświęcić się opiece nad osobami starszymi.